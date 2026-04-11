  • Штутгарт (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Остапенко, Шнайдер может выйти на Рыбакину, Самсонова – на Гауфф
Штутгарт (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Остапенко, Шнайдер может выйти на Рыбакину, Самсонова – на Гауфф

Опубликована сетка пятисотника в Штутгарте, где сыграют четыре россиянки.

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

Мирра Андреева (6) поборется с действующей чемпионкой Аленой Остапенко, Екатерина Александрова (8) – с квалифаером. 

Диана Шнайдер сыграет с Тамарой Корпач (WC). Победительница этого матча выйдет на Елену Рыбакину (1).

Людмила Самсонова встретится с Антонией Ружич и может выйти на вторую сеяную Коко Гауфф.

Ига Швентек (3) начнет выступление матчем с Лаурой Зигемунд или Магдаленой Фрех.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Остапенко не подарок для 1-ого матча, тем более действующая чемпионка. Считай проходных матчей нет.
Ответ ДоминаторТенниса
Остапенко не подарок для 1-ого матча, тем более действующая чемпионка. Считай проходных матчей нет.
На этом турнире проходных матчей не бывает практически, только если на WC из второй сотни (типа Ноа Акуги) попадёшь.
Ответ z0rg
На этом турнире проходных матчей не бывает практически, только если на WC из второй сотни (типа Ноа Акуги) попадёшь.
верно, Штутгарт мощнейший 500.к..как раньше Филдерштадт на ковре был, кто помнит, согласится
Андреева наверное сольется со Штутгарта, +325 очков подсобрала в Линце, защищать в Штутгарте сильно нечего, Бенчич там не играет, Мухова догонит если выиграет титул. Поедет в Мадрид сразу.
Александровой и Самсоновой пора уже челленджеры, их поражения дуплетом , еще и в посеве уже как то совсем не смотрятся в туре)
Повезло только квалифаеру с Катей))
Самсонова на кого то может выйти,, звучит как анекдот уже.. он спотыкается на каждой сопернице.
Да, в ЧФ клиентка.)
Остапа Мирре избежать-таки не удалось. Рановато.
Ответ Rygeek
Остапа Мирре избежать-таки не удалось. Рановато.
А чего ей пугаться остапа-то?
Ответ z0rg
А чего ей пугаться остапа-то?
Остап подозрительно рано удалилась из Линца, уж не вздумала ли очки защищать))
Сможет ли победить на турнире Рыбакина в отсутствии Соболенко, вот в чем вопрос.
Ответ York City
Сможет ли победить на турнире Рыбакина в отсутствии Соболенко, вот в чем вопрос.
у Лены уже есть трофейный Порше.. и скальп Иги в полуфинале 24го года..
Мирра в случае победы сегодня, наверное снимется. Да и не победы возможно тоже
Тут, наверно, можно спокойно за Лену поболеть.
