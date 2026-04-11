Штутгарт (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Остапенко, Шнайдер может выйти на Рыбакину, Самсонова – на Гауфф

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

Мирра Андреева (6) поборется с действующей чемпионкой Аленой Остапенко , Екатерина Александрова (8) – с квалифаером.

Диана Шнайдер сыграет с Тамарой Корпач (WC). Победительница этого матча выйдет на Елену Рыбакину (1).

Людмила Самсонова встретится с Антонией Ружич и может выйти на вторую сеяную Коко Гауфф .

Ига Швентек (3) начнет выступление матчем с Лаурой Зигемунд или Магдаленой Фрех.

