9

Потапова седьмой раз в карьере вышла в финал WTA

97-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла №104 Донну Векич в полуфинале в Линце – 6:4, 6:2.

Экс-россиянка седьмой раз вышла в финал на уровне WTA. Ее баланс на этой стадии – 3:3. 

Последний раз она играла в титульном матче на турнире в Клуж-Напоке в феврале 2025-го.

За титул пятисотника Потапова сыграет с Миррой Андреевой, которой уступает 1:2 в личных встречах.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoUpper Austria Ladies Linz
logoАнастасия Потапова
logoWTA
logoДонна Векич
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Решила перед соотечественниками вылошиться по полной, бегает как надо. Касаткина тоже на Австралия опен впрягалась за каждый мяч, как никогда
Ответ avcgloronalduMU
Решила перед соотечественниками вылошиться по полной, бегает как надо. Касаткина тоже на Австралия опен впрягалась за каждый мяч, как никогда
И?
Ответ vas1105
И?
За Россию бы так рвалась, эта перебежчикова
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»
сегодня, 20:43
Штутгарт (WTA). Швентек, Свитолина вышли в 1/4 финала
сегодня, 20:40
Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
сегодня, 19:40
Руан (WTA). Болтер играет с Кристиан, Костюк вышла в 1/4 финала, Рахимова выбыла
сегодня, 19:18Live
Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
сегодня, 19:16
Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
сегодня, 18:52
Барселона (ATP). Норри, Боржес, Ходар вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
сегодня, 18:30
Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
сегодня, 17:35
Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
сегодня, 17:31
Мюнхен (ATP). Шелтон, Фонсека, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
сегодня, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
Рекомендуем