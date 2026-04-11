Потапова седьмой раз в карьере вышла в финал WTA
97-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла №104 Донну Векич в полуфинале в Линце – 6:4, 6:2.
Экс-россиянка седьмой раз вышла в финал на уровне WTA. Ее баланс на этой стадии – 3:3.
Последний раз она играла в титульном матче на турнире в Клуж-Напоке в феврале 2025-го.
За титул пятисотника Потапова сыграет с Миррой Андреевой, которой уступает 1:2 в личных встречах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Молодец
Решила перед соотечественниками вылошиться по полной, бегает как надо. Касаткина тоже на Австралия опен впрягалась за каждый мяч, как никогда
И?
За Россию бы так рвалась, эта перебежчикова
