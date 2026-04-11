Потапова седьмой раз в карьере вышла в финал WTA

97-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла №104 Донну Векич в полуфинале в Линце – 6:4, 6:2.

Экс-россиянка седьмой раз вышла в финал на уровне WTA . Ее баланс на этой стадии – 3:3.

Последний раз она играла в титульном матче на турнире в Клуж-Напоке в феврале 2025-го.

За титул пятисотника Потапова сыграет с Миррой Андреевой , которой уступает 1:2 в личных встречах.