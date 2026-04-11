  • Алькарас о том, что он и Синнер разыграют первую строчку в Монте-Карло: «Идеальный сценарий»
Алькарас о том, что он и Синнер разыграют первую строчку в Монте-Карло: «Идеальный сценарий»

Алькарас о финале в Монте-Карло против Синнера: это будет особенный матч.

Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале испанец обыграл Валентина Вашеро – 6:4, 6:4.

– Расскажи о ключевых моментах матча и что для тебя значит снова выйти в финал здесь. Впереди финал Синнер – Алькарас, где еще на кону первая строчка рейтинга. Лучше и не придумаешь, правда?

– Думаю, это идеальный сценарий для всех. Я борюсь за свой второй титул в Монте-Карло, он – за первый. Это будет особенный матч. На кону первая строчка рейтинга, и это делает завтрашний день еще более значимым.

Я очень рад, что выиграл этот тяжелый матч у Валентина. Он сейчас показывает отличный теннис, играет с большим запасом уверенности. А здесь, в его родном городе, справиться с ним было действительно непросто.

Я очень жду нашей первой встречи с Янником в этом году – и сразу в финале. Посмотрим, как завтра все сложится. Я в предвкушении, – сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас или Синнер: кто будет первой ракеткой мира к «Ролан Гаррос»?

и сразу в финале ?))) а что первая и 2 ракетки мира могли сыграть ранее?)) такое бывало но крайне редко в теннисе.
Ответ AFP1
и сразу в финале ?))) а что первая и 2 ракетки мира могли сыграть ранее?)) такое бывало но крайне редко в теннисе.
Буквально 2 недели назад было. Правда в WTA)
Каеф, новая серия ривалри, еще и с дополнительной интригой
если мои данные точные, то это будет 97я встреча первых ракеток мира в финалах АТП с 1973! Примечательно, что Вторые ракетка мира выигрывают в серии 52.44!.. Эр Рияд 24 25. я не включил в эту серию. с эпохи Биг 3 таких матчей стало гораздо больше. но что самое сильное, что Синнер Алькарас встретились в 2025 году 6 раз.. 6 матчей 1.2 ракеток мира в сезоне..это рекорд!
1-я строчка Синнера - это вопрос времени, учитывая, что Алькарасу скоро надо будет защищать еще Рим и РГ. И будут ли оба играть Мадрид?
И только Этчевери потренировал Карлоса перед идеальным сценарием :) не густо конечно, но что есть :) посмотрим, у кого краше яйца на праздник :)))
Только вот сам Карлос на этом турнире пока далек от своего лучшего тенниса. Первая подача редка, двойных - многовато. Да и кажется, что двигаться стал чуть хуже. Но при этом он все-равно в финале!
Вот теперь финал мечты, единственное, у кого в туре есть шанс обыграть в финале Синнера, то это только Алькарас, и то не всегда)))
Синнер похоже будет фаворитом..по игре получше смотрится на сегодня, . интересно кстати что в 96 встречах финалов АТП первые ракетки выиграли у вторых 43 матча и проиграли больше - 52...1 матч не состоялся...даже статистика как ни странно в личке в пользу вторых.
Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец ведет в личных встречах 10:6
11 апреля, 15:06
Алькарас 10-й раз вышел в финал «Мастерса»
11 апреля, 15:05
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»
сегодня, 20:43
Штутгарт (WTA). Швентек, Свитолина вышли в 1/4 финала
сегодня, 20:40
Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
сегодня, 19:40
Руан (WTA). Болтер играет с Кристиан, Костюк вышла в 1/4 финала, Рахимова выбыла
сегодня, 19:18Live
Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
сегодня, 19:16
Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
сегодня, 18:52
Барселона (ATP). Норри, Боржес, Ходар вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
сегодня, 18:30
Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
сегодня, 17:35
Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
сегодня, 17:31
Мюнхен (ATP). Шелтон, Фонсека, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
сегодня, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
Рекомендуем