Алькарас о том, что он и Синнер разыграют первую строчку в Монте-Карло: «Идеальный сценарий»

Алькарас о финале в Монте-Карло против Синнера: это будет особенный матч.

Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале испанец обыграл Валентина Вашеро – 6:4, 6:4.

– Расскажи о ключевых моментах матча и что для тебя значит снова выйти в финал здесь. Впереди финал Синнер – Алькарас, где еще на кону первая строчка рейтинга. Лучше и не придумаешь, правда?

– Думаю, это идеальный сценарий для всех. Я борюсь за свой второй титул в Монте-Карло, он – за первый. Это будет особенный матч. На кону первая строчка рейтинга, и это делает завтрашний день еще более значимым.

Я очень рад, что выиграл этот тяжелый матч у Валентина. Он сейчас показывает отличный теннис, играет с большим запасом уверенности. А здесь, в его родном городе, справиться с ним было действительно непросто.

Я очень жду нашей первой встречи с Янником в этом году – и сразу в финале. Посмотрим, как завтра все сложится. Я в предвкушении, – сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас или Синнер: кто будет первой ракеткой мира к «Ролан Гаррос»?