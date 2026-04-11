Мирра Андреева шестой раз в карьере вышла в финал WTA

Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Линце.

В полуфинале она обыграла Елену Габриэлу Рузе – 6:4, 6:1. В первом сете она уступала 2:4. 

18-летняя россиянка шестой раз вышла в финал на уровне WTA. Ее баланс на этой стадии – 4:1. Единственное поражение она потерпела от Дарьи Касаткиной в Нинбо в 2024 году.

За титул Андреева сыграет с Анастасией Потаповой или Донной Векич.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Молодец. Очки набирает, за десятку держится, а дальше нужно прокачиваться для более серьезных результатов
Мирру с победой! Не самой лёгкой, несмотря на счёт. Выиграла во многом за счёт лучшей первой подачи. Плюс чуть меньше ошибалась при розыгрышах. Теперь удачи в финале! И Мерс ждёт вместе с призовыми. Успеха!
А про Мерс откуда инфа? Порше на следующей неделе в Штуттгарте это да, а про Линц такого не припомню.
Инфа из репортажа. Показали Мерс на подиуме во время трансляции. Сергей Ольховский озвучил, что это приз победителю. Другого не скажу.
должна брать титул с такой игрой
ты хотел сказать должна брать с такими соперницами
В любом случае 500 очков в рейтинг не помешает, обгонит Мбоко после турнира.
Мирра умница! Удачи в финале!
Мустерманн вылез, как всегда))
А что выиграли твои землячки, Ястремская, Костюк?
Они даже постарше её будут, а когда были в её возрасте?
Ждём статистику?
Штаааа? Мустерманн теперь на Мирру свой хейт перекинул? Лыжный сезон закончился, и надо было найти кого-то на замену Большунову?🤣
Он у меня просто в чс, я не вижу его «умных» комментариев🤣
У Кырсти титул был в этом году, зачем пукать про легких соперниц?
Хорошая стата, Мирра, так держать👍
Успеха и удачи Мирре!
Андреева может держать в игре любой темп, но сама темпом давить не умеет. С Кырстей темп был высокий -- нет проблем. Русе бьёт слабее -- значит и от Андреевой мяч летит медленнее.
Мирра Медведева.
Медведев вроде бы как женат, Мирра Алькарас, эх мечты мечты...🙂.
Миррёнок с неважной игрой, но всё-таки в финале, но игра оставляет желать лучшего. За сезон на грунте очень тревожно, пока что.
