10

Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец ведет в личных встречах 10:6

Алькарас и Синнер в 17-й раз сыграют друг с другом.

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

В личных встречах испанец ведет 10:6 (3:1 на грунте).

В этом сезоне это будет их первая встреча, а в прошлом году они сыграли шесть раз, и Алькарас выиграл четыре из них.

Победитель завтрашнего матча станет первой ракеткой мира.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Карлос Алькарас
Янник Синнер
Rolex Monte-Carlo Masters
ATP
Немного занимательной статистики...

Трофеи
Синнер 26
Алькарас 26

Недели 1 номер рейтинга

Синнер 66
Алькарас 66

Выигранные очки в очных матчах

Синнер 1651
Алькарас 1651

Общее игровое время в МК 2026

Синнер. 5 ч 59 сек
Алькарас 5 ч 59 сек
Будет интереснейший матч, с приставкой супер. Алькарасу желаю удачи и победы в предстоящем финале.
Синнер мне видится небольшим фаворитом. пусть зарубятся на 3 сета на радость болельщикам.
Ответ Верховенский1990
Синнер мне видится небольшим фаворитом. пусть зарубятся на 3 сета на радость болельщикам.
А буки видят фаворитом Алькараса
