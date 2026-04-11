Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец ведет в личных встречах 10:6

Алькарас и Синнер в 17-й раз сыграют друг с другом.

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

В личных встречах испанец ведет 10:6 (3:1 на грунте).

В этом сезоне это будет их первая встреча, а в прошлом году они сыграли шесть раз, и Алькарас выиграл четыре из них.

Победитель завтрашнего матча станет первой ракеткой мира.