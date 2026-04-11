Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец ведет в личных встречах 10:6
Алькарас и Синнер в 17-й раз сыграют друг с другом.
Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло.
В личных встречах испанец ведет 10:6 (3:1 на грунте).
В этом сезоне это будет их первая встреча, а в прошлом году они сыграли шесть раз, и Алькарас выиграл четыре из них.
Победитель завтрашнего матча станет первой ракеткой мира.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Трофеи
Синнер 26
Алькарас 26
Недели 1 номер рейтинга
Синнер 66
Алькарас 66
Выигранные очки в очных матчах
Синнер 1651
Алькарас 1651
Общее игровое время в МК 2026
Синнер. 5 ч 59 сек
Алькарас 5 ч 59 сек