Алькарас 10-й раз вышел в финал «Мастерса»
Карлос Алькарас обыграл Валентина Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 6:4, 6:4.
Для испанца это девятая победа подряд в Монако и 17-я кряду на грунте. Последний раз он проигрывал на этом покрытии около года назад – в финале Барселоны-2025 Хольгеру Руне.
Алькарас десятый раз вышел в финал «Мастерса». Его статистика в этих финалах – 9:1. Единственное поражение он потерпел от Новака Джоковича в Цинциннати в 2023 году.
Испанец стал третьим игроком в Открытой эре, кому удалось выйти в 10 финалов «Мастерсов» до 23 лет. Ранее этого добивались только Рафаэль Надаль и Джокович.
За титул Алькарас сыграет с Янник Синнером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Это невозможный теннис. Ну побегите кто нибудь по задней линии в левый угол и в движении киньте высокую свечку по диагонали, попав при этом почти в крестовину задней линии и боковухи на противоположной стороне😊
Синнер и Алькараз за одну и разыграют первую строчку
