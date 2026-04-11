Звонарева вышла в финал квалификации в Штутгарте
41-летняя Вера Звонарева вышла в финал квалификации пятисотника в Штутгарте.
В первом круге 338-я ракетка мира обыграла №107 Викторию Хименес Казинцеву – 6:3, 6:3.
За выход в основную сетку россиянка сыграет с Габриэлой Кнутсон или Кароль Монне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Удачи Верочке. Одна из старой гвардии.
41-летняя теннисистка легко обыграла 20-летнюю, которая еще две недели назад была в топ-100
Потому и вылетела, что на сотню не играет. Звонарёва так и вовсе #2 была.
А Мирру там уже посеяли в первом круге с прошлогодней чемпионкой Остапенко)
За Веру!
Имя Монне - Кароль.
