Звонарева вышла в финал квалификации в Штутгарте

41-летняя Вера Звонарева вышла в финал квалификации пятисотника в Штутгарте.

В первом круге 338-я ракетка мира обыграла №107 Викторию Хименес Казинцеву – 6:3, 6:3.

За выход в основную сетку россиянка сыграет с Габриэлой Кнутсон или Кароль Монне.