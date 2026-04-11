Звонарева вышла в финал квалификации в Штутгарте

41-летняя Вера Звонарева вышла в финал квалификации пятисотника в Штутгарте.

В первом круге 338-я ракетка мира обыграла №107 Викторию Хименес Казинцеву – 6:3, 6:3.

За выход в основную сетку россиянка сыграет с Габриэлой Кнутсон или Кароль Монне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
Удачи Верочке. Одна из старой гвардии.
41-летняя теннисистка легко обыграла 20-летнюю, которая еще две недели назад была в топ-100
41-летняя теннисистка легко обыграла 20-летнюю, которая еще две недели назад была в топ-100
Потому и вылетела, что на сотню не играет. Звонарёва так и вовсе #2 была.
А Мирру там уже посеяли в первом круге с прошлогодней чемпионкой Остапенко)
Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»
вчера, 20:43
Штутгарт (WTA). Швентек, Свитолина вышли в 1/4 финала
вчера, 20:40
Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
вчера, 19:40
Руан (WTA). Болтер играет с Кристиан, Костюк вышла в 1/4 финала, Рахимова выбыла
вчера, 19:18Live
Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
вчера, 19:16
Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
вчера, 18:52
Барселона (ATP). Норри, Боржес, Ходар вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
вчера, 18:30
Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
вчера, 17:35
Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
вчера, 17:31
Мюнхен (ATP). Шелтон, Фонсека, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
вчера, 17:30
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
вчера, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
Рекомендуем