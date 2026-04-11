Синнер о возможном финале против Алькараса в Монте-Карло: «Было бы здорово провести с ним хотя бы один матч перед «Ролан Гаррос»

Синнер: мне нечего терять в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале он обыграл Александра Зверева – 6:1, 6:4.

– Мы не будем списывать со счетов Валентина Вашеро после всего, чего он добился за последние шесть месяцев. Но есть вероятность финала с Алькарасом… Насколько ты этого ждешь? Если Карлос пройдет дальше сегодня.

– У него сейчас непростой матч. Валентин продолжает показывать, на что способен, особенно здесь, при поддержке домашних трибун. Хотя, конечно, Карлос – фаворит.

Если он выйдет в финал, я буду готов. Ради таких матчей я тренируюсь. Ради этого просыпаюсь по утрам. Было бы здорово провести с ним хотя бы один матч перед «Ролан Гаррос » – для меня это серьезный тест.

При этом мне нечего терять. Уже выход в финал здесь много для меня значит. Завтра последний день, поэтому постараюсь выложиться по максимуму. Сейчас самое важное – это восстановление. Финал будет очень тяжелым.

– Что для тебя значит первый финал здесь? Особенно с учетом того, что после «Солнечного дубля» у тебя почти не было времени на подготовку.

– Да, времени не было, но я очень-очень рад. Мы приехали сюда, чтобы получить определенную обратную связь по игре [на грунте]. И для меня много значит выход в финал.

Каждый матч, каждый день – разные. Очень доволен сегодняшним выступлением. С самого начала я чувствовал себя уверенно. Когда сразу делаешь брейк, это меняет динамику матча.

Очень доволен. Посмотрим, что будет в финале, – сказал Синнер в интервью на корте.

