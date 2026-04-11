Мюнхен (ATP). Зверев стартует матчем с Кецмановичем, Бублик – с Хуркачем, Шелтон сыграет с квалифаером
Стала известна сетка турнира ATP 500 в Мюнхене, который пройдет на следующей неделе.
Действующий чемпион Александр Зверев (1) сыграет с Миомиром Кецмановичем, Бен Шелтон (2) – с квалифаером.
Александр Бублик (3) встретится с Хубертом Хуркачем, Флавио Коболли (4) – с Мартоном Фучовичем.
Стефанос Циципас начнет выступление матчем с Фабианом Марожаном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Хрупкая со своей позицией в рейтинге сейчас, подгаживает знатно конечно всем на кого попадает в первом матче, такого противника сходу.. Бублик наверняка пару ласковых зарядил сразу после жеребьевки
