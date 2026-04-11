Зверев после того, как проиграл Синнеру сет 1:6: нет вообще ни одного шанса.

Александр Зверев поговорил с командой перед началом второго сета полуфинала против Янника Синнера. Они играют за выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло, первую партию немец отдал со счетом 1:6.

– Жди шанс.

– Нет вообще ни одного.

– Ну так если нет, что мы можем сделать. Он хорошо играет, ни одной ошибки не сделал.

По ходу первого сета Миша Зверев при счете 0:4 также прокомментировал: «Как Карлос [Алькарас] пытается фигню какую-то делать».