Синнер вышел в финал трех первых «Мастерсов» сезона – ранее так делала только Большая тройка
Янник Синнер стал финалистом «Мастерса» в Монте-Карло. Вторая ракетка мира победил Александра Зверева со счетом 6:1, 6:4 и повел у него 9:4 в личке. Итальянец выиграл у Зверева восемь последних встреч и 11 сетов подряд.
Синнер одержал 16-ю победу подряд, на «Мастерсах» – 21-ю подряд (42:1 по сетам).
Итальянец стал четвертым игроком, который вышел в финал первых трех «Мастерсов» сезона – ранее так делали только Роджер Федерер (2006), Рафаэль Надаль (2011) и Новак Джокович (2015).
Помимо этого, Синнер стал четвертым игроком, вышедшим в финал четырех последних «Мастерсов». В этом году он выиграл «Солнечный дубль» – турниры в Индиан-Уэллс и Майами, а в прошлом году стал чемпионом в Париже.
Итальянец 12-й раз вышел в финал «Мастерса», но впервые – на этом турнире. В 2023-м и 2024-м он останавливался в полуфинале, а в прошлом году не мог участвовать из-за дисквалификации.
В финале Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Валентином Вашеро.
Только не победит
Не понял, что значит последних?
имеется ввиду просто четырех мастерсов подряд?