  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер вышел в финал трех первых «Мастерсов» сезона – ранее так делала только Большая тройка
10

Синнер вышел в финал трех первых «Мастерсов» сезона – ранее так делала только Большая тройка

Синнер вышел в финал трех первых «Мастерсов» сезона.

Янник Синнер стал финалистом «Мастерса» в Монте-Карло. Вторая ракетка мира победил Александра Зверева со счетом 6:1, 6:4 и повел у него 9:4 в личке. Итальянец выиграл у Зверева восемь последних встреч и 11 сетов подряд.

Синнер одержал 16-ю победу подряд, на «Мастерсах» – 21-ю подряд (42:1 по сетам).

Итальянец стал четвертым игроком, который вышел в финал первых трех «Мастерсов» сезона – ранее так делали только Роджер Федерер (2006), Рафаэль Надаль (2011) и Новак Джокович (2015).

Помимо этого, Синнер стал четвертым игроком, вышедшим в финал четырех последних «Мастерсов». В этом году он выиграл «Солнечный дубль» – турниры в Индиан-Уэллс и Майами, а в прошлом году стал чемпионом в Париже.

Итальянец 12-й раз вышел в финал «Мастерса», но впервые – на этом турнире. В 2023-м и 2024-м он останавливался в полуфинале, а в прошлом году не мог участвовать из-за дисквалификации.

В финале Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Валентином Вашеро.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoРоджер Федерер
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoMiami Open
logoRolex Monte-Carlo Masters
logoATP
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если победит, то станет вторым вместе с Джоком, кто брал 3 стартовых мастерса)
Ответ statistic5
Если победит, то станет вторым вместе с Джоком, кто брал 3 стартовых мастерса)
Да именно так
Только не победит
Помимо этого, Синнер стал четвертым игроком, вышедшим в финал четырех последних «Мастерсов».
_______________________________________________________________
Не понял, что значит последних?
имеется ввиду просто четырех мастерсов подряд?
Ответ statistic5
Помимо этого, Синнер стал четвертым игроком, вышедшим в финал четырех последних «Мастерсов». _______________________________________________________________ Не понял, что значит последних? имеется ввиду просто четырех мастерсов подряд?
Да,пишут,что с 1990 года.
У Новака в 15-м было 8 финалов в восьми Мастерсах, Мадрид пропустил.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
