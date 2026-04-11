Синнер вышел в финал трех первых «Мастерсов» сезона – ранее так делала только Большая тройка

Янник Синнер стал финалистом «Мастерса» в Монте-Карло. Вторая ракетка мира победил Александра Зверева со счетом 6:1, 6:4 и повел у него 9:4 в личке. Итальянец выиграл у Зверева восемь последних встреч и 11 сетов подряд.

Синнер одержал 16-ю победу подряд, на «Мастерсах» – 21-ю подряд (42:1 по сетам).

Итальянец стал четвертым игроком, который вышел в финал первых трех «Мастерсов» сезона – ранее так делали только Роджер Федерер (2006), Рафаэль Надаль (2011) и Новак Джокович (2015).

Помимо этого, Синнер стал четвертым игроком, вышедшим в финал четырех последних «Мастерсов». В этом году он выиграл «Солнечный дубль» – турниры в Индиан-Уэллс и Майами, а в прошлом году стал чемпионом в Париже.

Итальянец 12-й раз вышел в финал «Мастерса», но впервые – на этом турнире. В 2023-м и 2024-м он останавливался в полуфинале, а в прошлом году не мог участвовать из-за дисквалификации.

В финале Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Валентином Вашеро.