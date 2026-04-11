Барселона (ATP). Хачанов сыграет в первом круге с Уго Карабелли, Рублев – с Навоне, Алькарас – с квалифаером
Состоялась жеребьевка пятисотника в Барселоне, который пройдет с 13 по 19 апреля.
Карен Хачанов (4) в первом круге встретится с Камило Уго Карабелли, Андрей Рублев (5) – с Мариано Навоне.
Первый сеяный Карлос Алькарас поборется с квалифаером, второй сеяный Лоренцо Музетти – с Мартином Ландалусе (WC).
Стэн Вавринка (WC) сыграет с Кэмероном Норри (7).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
