83

Линц (WTA). Мирра Андреева вышла в финал, Потапова обыграла Векич

В Линце проходят полуфиналы турнира WTA 500.

Мирра Андреева обыграла Елену Габриэлу Рузе в полуфинале в Линце.

Анастасия Потапова прошла Донну Векич.

Сетка турнира здесь.

Upper Austria Ladies Linz

Линц, Австрия

6 апреля – 12 апреля 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 206 446 долларов

Крытые корты, грунт

1/2 финала

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoДонна Векич
logoМирра Андреева
logoЕлена Габриэла Рузе
logoАнастасия Потапова
результаты
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А куда пропала Великий Алонсо. Давно не видел. Тут наша с ней любимая теннисистка играет
Ответ xqystfsf7s
Когда у вас свадьба кстати?
Ответ dead_can_dance
Знал бы я. Мне не отвечают на предложение😭. Но как только, так сразу
Остапенко жалко проиграла, их полуфинал с Миррой стал бы главным событием этого слабенького турнира. Жду победу Андреевой в 2 сетах. Векич-Потапова - феерия ошибок, в финал в итоге выйдет самая везучая наверное ).
Ответ Monet
Судя по сетке в Штутгарте они встретятся в 1 круге
Ответ Василий Мишарин
Да, прикольно, сегодня сетка стала известна. Но это если она поедет в Штутгарт. +325 очков уже есть, место в топ-10 перед серией главных грунтовых турниров secured, и скорее всего она Мбоко завтра "подвинет" с 9-ой строчки. Можно Штутгарт пропускать.
С победой, Мирра! Несмотря на счёт, не самой лёгкой. Ждём финал. Мерседес должен быть твой!
Ответ Evgen Vynokurov
А разве тут за победу вручают мерс?
Ответ z0rg
Да, стоит родной. В трансляции показали. И в комментариях Ольховский об этом сказал.
Опять с приключениями, но наверн щас топовая форма и не нужна
Ответ dead_can_dance
Работает над форхендом, это сейчас главное "лучше день потерять, потом за 5 мин долететь"
Молодец Мирра собралась. Три гейма её и 5:4. Русе берёт медицинский. Может это повлияло.
Жаль, что карьера не сложилась у Донны.
Завтра Андреева должна зачехлить местную австрийку и титул 500 в кармане. У Андреевой по пути к финалу одни пенсионерки или сбитые летчицы, ни одного серьезного игрока. Глянем завтра на Потапову, может удивит.
2:0 уже по традиции трансформировались в 2:3. Напрягает малость такая игра на своей - понимаю, что грунт, но на харде было не лучше...
Да всё путём, парни. Сейчас Мирра соберется и вынесет цыганку! Обязана выходить в финал!
У Андреевой на сегодня в багаже довольно приличная выучка и солидный опыт и побед и поражений. Надеюсь все утрясется с ее "вибрациями" и "жизнь наладится"!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»
вчера, 20:43
Штутгарт (WTA). Швентек, Свитолина вышли в 1/4 финала
вчера, 20:40
Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
вчера, 19:40
Руан (WTA). Болтер играет с Кристиан, Костюк вышла в 1/4 финала, Рахимова выбыла
вчера, 19:18Live
Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
вчера, 19:16
Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
вчера, 18:52
Барселона (ATP). Норри, Боржес, Ходар вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
вчера, 18:30
Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
вчера, 17:35
Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
вчера, 17:31
Мюнхен (ATP). Шелтон, Фонсека, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
вчера, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
вчера, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
Рекомендуем