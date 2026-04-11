Линц (WTA). Мирра Андреева вышла в финал, Потапова обыграла Векич
В Линце проходят полуфиналы турнира WTA 500.
Мирра Андреева обыграла Елену Габриэлу Рузе в полуфинале в Линце.
Анастасия Потапова прошла Донну Векич.
Upper Austria Ladies Linz
Линц, Австрия
6 апреля – 12 апреля 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 206 446 долларов
Крытые корты, грунт
1/2 финала
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
83 комментария
А куда пропала Великий Алонсо. Давно не видел. Тут наша с ней любимая теннисистка играет
Когда у вас свадьба кстати?
Знал бы я. Мне не отвечают на предложение😭. Но как только, так сразу
Остапенко жалко проиграла, их полуфинал с Миррой стал бы главным событием этого слабенького турнира. Жду победу Андреевой в 2 сетах. Векич-Потапова - феерия ошибок, в финал в итоге выйдет самая везучая наверное ).
Судя по сетке в Штутгарте они встретятся в 1 круге
Да, прикольно, сегодня сетка стала известна. Но это если она поедет в Штутгарт. +325 очков уже есть, место в топ-10 перед серией главных грунтовых турниров secured, и скорее всего она Мбоко завтра "подвинет" с 9-ой строчки. Можно Штутгарт пропускать.
С победой, Мирра! Несмотря на счёт, не самой лёгкой. Ждём финал. Мерседес должен быть твой!
А разве тут за победу вручают мерс?
Да, стоит родной. В трансляции показали. И в комментариях Ольховский об этом сказал.
Опять с приключениями, но наверн щас топовая форма и не нужна
Работает над форхендом, это сейчас главное "лучше день потерять, потом за 5 мин долететь"
Молодец Мирра собралась. Три гейма её и 5:4. Русе берёт медицинский. Может это повлияло.
Жаль, что карьера не сложилась у Донны.
Завтра Андреева должна зачехлить местную австрийку и титул 500 в кармане. У Андреевой по пути к финалу одни пенсионерки или сбитые летчицы, ни одного серьезного игрока. Глянем завтра на Потапову, может удивит.
2:0 уже по традиции трансформировались в 2:3. Напрягает малость такая игра на своей - понимаю, что грунт, но на харде было не лучше...
Да всё путём, парни. Сейчас Мирра соберется и вынесет цыганку! Обязана выходить в финал!
У Андреевой на сегодня в багаже довольно приличная выучка и солидный опыт и побед и поражений. Надеюсь все утрясется с ее "вибрациями" и "жизнь наладится"!
