Гауфф – в ответ на критику ее внешнего вида на фото для Miu Miu: «Два дня мне было тяжело, вы действительно сбили диву с ног… Но дива снова встала»

Гауфф отреагировала на критику ее образа для рекламных фото Miu Miu.

Коко Гауфф отреагировала на критику фотографий, сделанных в рамках рекламного кампейна Miu Miu.

«Я удалила тикток и твиттер на месяц, а когда я вернулась в твиттер, то увидела, что тысячи людей обсуждают, как я выгляжу. И они это делают не в позитивном ключе.

За этими фотографиями не стояло большой команды – только я и фотограф. Мы сделали снимки на заднем дворе дома моих родителей. Задумкой съемки было показать, как сумку можно использовать в повседневной жизни.

Я уложилась и накрасилась для ужина, потому что после съемки я направлялась туда. Я не люблю слишком гладко зачесывать волосы, потому что это им вредит. Я играю в теннис, так что чаще всего я убираю волосы в пучок. Мой тип волос – 4C (самый мелкий завиток из существующих – Спортс’‘), так что [гладко зачесанные прически] не очень подходит моим волосам.

Я не буду извиняться за то, как выглядят мои волосы. Есть и другие девушки с точно такими же волосами, и я хочу, чтобы они это видели и чувствовали себя представленными. Я не буду извиняться за макияж – мне не нужно делать тяжелый макияж ради фотографий. И я этого не осуждаю, потому что я могу сделать и такой макияж только для фото – но в тот день я этого не хотела, потому что это не подходило под концепт.

Не буду врать, два дня мне было тяжело. Я всю жизнь боролась с предвзятым отношением к своей внешности просто потому, что я молодая темнокожая девушка. Вы действительно сбили диву с ног… Но дива снова встала, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо.

Делайте со своими волосами все, что хотите, ведь в конечном счете те, кто критикует вашу внешность, на самом деле глубоко неуверенные в себе люди… Им нужно принизить кого-то другого, чтобы почувствовать себя лучше».