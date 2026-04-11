Вашеро – единственный игрок, вышедший в первые два полуфинала уровня ATP на «Мастерсах»

Валентин Вашеро вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло – это всего второй полуфинал на уровне ATP в его карьере.

В прошлом сезоне монегаск выиграл титул на «Мастерсе» в Шанхае. Таким образом, Вашеро стал единственным теннисистом с 1990 года, кому удалось выйти в свои первые два полуфинала на турнирах серии «Мастерс».