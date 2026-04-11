Вавринка о теннисе: «Мячи изменились сильнее, чем корты. Из-за них стиль игры стал другим – сейчас сложно играть вариативно»

9

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка рассказал, как поменялся теннис.

Швейцарцу 40 лет, в этом году он завершает карьеру.

– Думаю, одна из самых впечатляющих вещей в карьере, которая длится 20 лет – это то, что тебе приходится развиваться, потому что меняется сама игра. Я помню, что когда ты начинал, ты играл ракеткой Head Prestige – с точки зрения современной игры она почти что на уровне деревянной. Тебе нравится то, как эволюционировала игра за это время?

– Конечно, игра сильно поменялась. И для меня красота длинной карьеры в том, что ты можешь сыграть с разными поколениями, с новыми поколениями, которые приходят в тур.

Например, если бы я остался в туре, в следующем сезоне я бы, вероятно, снова искал новую ракетку. Потому что я думаю, что сейчас условия сильно изменились. Мячи изменились сильнее, чем корты. Из-за них стиль игры стал другим – сейчас сложно играть вариативно. Это видно, если ты посмотришь на теннисистов и их стиль. Исключение – несколько игроков вроде Алькараса или Музетти, которые очень талантливы и знают, как смешивать разные удары.

– Многие скажут, что у тебя самый красивый одноручный бэкхенд. Как ты думаешь, от него со временем откажутся?

– Одноручный бэкхенд будет всегда. Всегда. Всегда в меньшинстве, это точно, но посмотрите – есть Музетти, у него сейчас лучший одноручный бэкхенд в туре. Я люблю смотреть, как он играет.

Конечно, сейчас игра очень изматывающая. И справа, и слева бьют очень мощно, поэтому проще использовать двуручный бэкхенд. Особенно в юности. Но в топе всегда будет кто-то с одноручным бэкхендом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Не знаю что красивого в бэкхенде Музетти, такой же корявый как и у Циципаса, просто вырви глаз. Помимо Стэна и Феди, очень красивый одноручный у Тима был - просто ракета!
Смотрел недавно разбор, что потихоньку одноручный бэкхенд отмирает, потому что на этот удар на доли секунды больше времени требуется. А так как темп игры изменился и растет с каждым годом, то он становится менее эффективным. Конечно, все равно будут таланты у которых этот навык будет так сильно прокачан, что даже на ТОП уровне не будет разницы большой. Но на сегодняшний день это факт - двуручный бэкхенд доминирует в силу своей простоты и надежности.
Ответ LIv93
Для меня в тройке одноручных бекхэндов вместе со Стэном и Федей, стоит Гаске, такие углы рисовал им, закачаешься
Ответ LIv93
Майорова, Стэну уже 41.
