Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Алькарас обыграл Вашеро, Синнер – Зверева
В Монте-Карло идут полуфиналы «Мастерса».
Действующий чемпион Карлос Алькарас обыграл Валентина Вашеро в полуфинале в Монте-Карло.
Янник Синнер победил Александра Зверева.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
5 – 12 апреля 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 309 095 евро
Открытые корты, грунт
1/2 финала
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
200 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зверев старший забавную подсказку дал: "Надо пытаться играть как Карлос: фигню какую-нибудь делать")))
А финал один и тот же
Интересно какой рекорд АТП по числу разыгранных финалов между двумя одними и теми же игроками? Надаль-Джокович? Борг-Макинрой?
Федерер с Надалем в 00 е тоже кучу финалов сыграли
Ну кроме шуток, Валентин топчик !! Отличный уровень !!
Валентину большое уважение, он хотя бы борется! Хотя на грунте шансов вообще не должно быть.
Валентину огромное уважение, выкинул липовых топ5 и 6, должен подниматься выше и дальше пинать этих непонятных Миноров
Валентин достойно провёл турнир в Монте-Карло, но Карась ему не по зубам и в финале будут играть 1-я и 2-я ракетки.
Клиент готов, не уверен, что и Алькарас обыграет Синнера.
Синнер явно работает над укороченными
На классе карась, но завтра не будет фаворитом
Шевченко в квалификации Мюнхена проиграл 0-2 Диего Дедура-Паломеро )
Ещё свеж в памяти тот момент, когда этот Дедура так эмоционально праздновал снятие Шаповалова с матча, как будто взял первый БШ в жизни
Все понятно тут, Зверев на цепи будет на всех покрытиях что хард что грунт что трава, тут психологический барьер.
Какой ещё барьер? Синнер просто СИЛЬНЕЕ уже пару лет
психологически проигрывает до матча он только против него. резко пропадает его коронная первая подача за 200+ и которую он всегда против всех держит за 75%. посмотри Париж, ИУ, и МК. и потом сравни матч в Майами где он играл хорошо, но лажанул на смеше при 4-4 на тае второго сета. разница очевидная, против других игроков у него не отключается так игра. а то что Синнер сильнее это помоему всем очевидно.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем