200

Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Алькарас обыграл Вашеро, Синнер – Зверева

В Монте-Карло идут полуфиналы «Мастерса».

Действующий чемпион Карлос Алькарас обыграл Валентина Вашеро в полуфинале в Монте-Карло.

Янник Синнер победил Александра Зверева.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

5 – 12 апреля 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

1/2 финала

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
logoАлександр Зверев
logoATP
logoВалентин Вашеро
logoRolex Monte-Carlo Masters
logoКарлос Алькарас
результаты
logoЯнник Синнер
200 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зверев старший забавную подсказку дал: "Надо пытаться играть как Карлос: фигню какую-нибудь делать")))
А финал один и тот же
Ответ Олег Попов
Интересно какой рекорд АТП по числу разыгранных финалов между двумя одними и теми же игроками? Надаль-Джокович? Борг-Макинрой?
Ответ Tarkovski
Федерер с Надалем в 00 е тоже кучу финалов сыграли
Ну кроме шуток, Валентин топчик !! Отличный уровень !!
Валентину большое уважение, он хотя бы борется! Хотя на грунте шансов вообще не должно быть.
Ответ Heat Wave
Валентину огромное уважение, выкинул липовых топ5 и 6, должен подниматься выше и дальше пинать этих непонятных Миноров
Валентин достойно провёл турнир в Монте-Карло, но Карась ему не по зубам и в финале будут играть 1-я и 2-я ракетки.
Клиент готов, не уверен, что и Алькарас обыграет Синнера.
Синнер явно работает над укороченными
На классе карась, но завтра не будет фаворитом
Шевченко в квалификации Мюнхена проиграл 0-2 Диего Дедура-Паломеро )
Ответ Йенс Мустерманн
Ещё свеж в памяти тот момент, когда этот Дедура так эмоционально праздновал снятие Шаповалова с матча, как будто взял первый БШ в жизни
Все понятно тут, Зверев на цепи будет на всех покрытиях что хард что грунт что трава, тут психологический барьер.
Ответ Arthritis
Какой ещё барьер? Синнер просто СИЛЬНЕЕ уже пару лет
Ответ Tun
психологически проигрывает до матча он только против него. резко пропадает его коронная первая подача за 200+ и которую он всегда против всех держит за 75%. посмотри Париж, ИУ, и МК. и потом сравни матч в Майами где он играл хорошо, но лажанул на смеше при 4-4 на тае второго сета. разница очевидная, против других игроков у него не отключается так игра. а то что Синнер сильнее это помоему всем очевидно.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
