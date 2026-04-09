Алькарас 20-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
Испанец обыграл Томаса Мартина Этчеверри – 6:1, 4:6, 6:3.
Для Алькараса это седьмая победа подряд в Монако и 15-я кряду на грунте. Последний раз он проигрывал на этом покрытии около года назад – в финале Барселоны-2025 Хольгеру Руне.
Алькарас 20-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». 22-летний испанец стал вторым теннисистом, родившимся в 2000-х, кому удалось достичь этой отметки. Первым был Янник Синнер.
Дальше он впервые встретится с Александром Бубликом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
1 комментарий
А Синнер? В соседней новости пишут, что у него 21 четвертьфинал на мастерсах (и сайт АТП это подтверждает)
