Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Испанец обыграл Томаса Мартина Этчеверри – 6:1, 4:6, 6:3.

Для Алькараса это седьмая победа подряд в Монако и 15-я кряду на грунте. Последний раз он проигрывал на этом покрытии около года назад – в финале Барселоны-2025 Хольгеру Руне .

Алькарас 20-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». 22-летний испанец стал вторым теннисистом, родившимся в 2000-х, кому удалось достичь этой отметки. Первым был Янник Синнер .

Дальше он впервые встретится с Александром Бубликом .