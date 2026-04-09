«Это нужно объявить незаконным». Пегула о том, что Надаль тренировал Швентек перед началом грунтового сезона
Пегула и Киз пошутили о тренировках Швентек в академии Надаля.
Джессика Пегула и Мэдисон Киз высказались о том, что 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль помогал Иге Швентек готовиться к грунтовому сезону.
Пегула: «Я посмотрела тот ролик с Игой и Рафой на грунте и подумала: «Эээ... Это плохая новость для всех». Это нужно объявить незаконным. Такое просто нельзя допускать (смеется)».
Киз: «Я подумала: «Боже, последнее, чего нам не хватало – это чтобы Рафа консультировал Игу на грунте... Страшно (улыбается)», – поделились американки в своем подкасте The Player’s Box.
Напомним, Швентек – четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» (2020, 2022-24). Лучший результат Пегулы на турнире – четвертьфинал-2022, лучший результат Киз – полуфинал-2018.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст The Player’s Box
Вообще стоит отметить его академию, контент с ними выкладывают каждый день