«Это нужно объявить незаконным». Пегула о том, что Надаль тренировал Швентек перед началом грунтового сезона

Пегула и Киз пошутили о тренировках Швентек в академии Надаля.

Джессика Пегула и Мэдисон Киз высказались о том, что 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль помогал Иге Швентек готовиться к грунтовому сезону.

Пегула: «Я посмотрела тот ролик с Игой и Рафой на грунте и подумала: «Эээ... Это плохая новость для всех». Это нужно объявить незаконным. Такое просто нельзя допускать (смеется)».

Киз: «Я подумала: «Боже, последнее, чего нам не хватало – это чтобы Рафа консультировал Игу на грунте... Страшно (улыбается)», – поделились американки в своем подкасте The Player’s Box.

Напомним, Швентек – четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос » (2020, 2022-24). Лучший результат Пегулы на турнире – четвертьфинал-2022, лучший результат Киз – полуфинал-2018.

