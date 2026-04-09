  • «Это нужно объявить незаконным». Пегула о том, что Надаль тренировал Швентек перед началом грунтового сезона
«Это нужно объявить незаконным». Пегула о том, что Надаль тренировал Швентек перед началом грунтового сезона

Пегула и Киз пошутили о тренировках Швентек в академии Надаля.

Джессика Пегула и Мэдисон Киз высказались о том, что 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль помогал Иге Швентек готовиться к грунтовому сезону.

Пегула: «Я посмотрела тот ролик с Игой и Рафой на грунте и подумала: «Эээ... Это плохая новость для всех». Это нужно объявить незаконным. Такое просто нельзя допускать (смеется)».

Киз: «Я подумала: «Боже, последнее, чего нам не хватало – это чтобы Рафа консультировал Игу на грунте... Страшно (улыбается)», – поделились американки в своем подкасте The Player’s Box.

Напомним, Швентек – четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» (2020, 2022-24). Лучший результат Пегулы на турнире – четвертьфинал-2022, лучший результат Киз – полуфинал-2018.

Швентек жестко посыпалась

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст The Player’s Box
Походу старину Надаля скоро повяжут, за то что учит играть на грунте) 14 шлемов на одном покрытии - это незаконно🥳
Это они про видео на второй день. Где Рафа показывал на примере своего великого фх, как нужно разгонять мяч.
Вообще стоит отметить его академию, контент с ними выкладывают каждый день
Надаль -- начинающий тренер, пусть учится на Швёнтек.
Вряд ли ей это поможет.
Ответ Jefri AG
Вряд ли ей это поможет.
Ей это ей, или ей?
Ответ Bdv68
Ей это ей, или ей?
ей
Материалы по теме
Надаль – Швентек: «С возвращением в нашу академию. Надеемся, ты чувствуешь себя как дома🏡»
2 апреля, 15:41Видео
Тренером Швентек стал Ройг, ранее работавший с Надалем
2 апреля, 10:33Фото
Швентек о том, помогал ли ей Надаль с выбором нового тренера: «Я бы предпочла оставить это между нами»
1 апреля, 18:41
Рекомендуем
Главные новости
Вашеро – единственный игрок, вышедший в первые два полуфинала уровня ATP на «Мастерсах»
34 минуты назад
Вавринка о теннисе: «Мячи изменились сильнее, чем корты. Из-за них стиль игры стал другим – сейчас сложно играть вариативно»
54 минуты назад
Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Алькарас сыграет с Вашеро, Синнер – со Зверевым
сегодня, 06:55
Синнер о матче со Зверевым: «Ожидаю, что он будет играть очень агрессивно, хорошо подавать и что обыграть его будет сложно»
вчера, 20:43
Векич вышла в полуфинал впервые с Олимпиады в Париже
вчера, 20:06
Алькарас рассказал, чему хотел бы научиться у Синнера
вчера, 19:54
Линц (WTA). Мирра Андреева, Потапова вышли в полуфинал, Плишкова, Остапенко выбыли
вчера, 19:50
Потапова впервые с февраля 2025-го вышла в полуфинал WTA
вчера, 19:05
Вашеро после выхода в полуфинал в Монте-Карло: «Возможность сыграть с Алькарасом в родном городе – это просто фантастика»
вчера, 18:56
Мама Руне: «Если бы Хольгер играл в командном виде спорта с заменами, его уже можно было бы считать готовым. Но в теннисе замен нет»
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Рекомендуем