Музетти о планах после вылета с «Мастерса» в Монте-Карло: «Сыграю в Барселоне, чтобы набрать игровой ритм»

Музетти после поражения в Монте-Карло: сейчас я нахожусь в некой стагнации.

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти высказался о поражении от Валентина Вашеро во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 6:7(6), 5:7.

Итальянец не защитил очки за финал и опустится как минимум на девятую строчку рейтинга ATP .

«Я надеялся сыграть так, как на неделе перед турниром. Чувствовал себя на корте отлично, прекрасно ощущал условия и мяч – примерно как год назад. Конечно, недостаточное количество матчей за последние месяцы сильно влияет, особенно в напряженных ситуациях. Пока я не могу сохранять спокойствие в важные моменты.

Он сыграл очень здорово. Это неудобный соперник: не дает ритма, комфортных условий для игры. Я могу кое в чем себя упрекнуть – начиная с подачи. Я мог агрессивнее действовать после подачи, да и форхенд работал не так, как нужно».

Также прошлогодний полуфиналист «Ролан Гаррос » поделился дальнейшими планами на грунтовый сезон.

«Сейчас я нахожусь в некой стагнации. Сыграю в Барселоне, чтобы набрать игровой ритм. Этого не было в планах, но мне это нужно для возвращения уверенности.

Барселона, Мадрид, Рим, потом Париж. Мне предстоит защищать много очков, но пока главное – хорошо чувствовать себя физически и продолжать работать. Основная цель – подойти к Парижу с большей уверенностью», – сказал Музетти.