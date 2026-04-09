  Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»
Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»

Синнер: в матче с Махачем было немного тяжело – чувствовалась усталость.

Янник Синнер прокомментировал победу над Томашем Махачем в третьем круге в Монте-Карло – 6:1, 6:7(3), 6:3.

Чех прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах».

«Думаю, я могу быть доволен. Не каждый день все складывается одинаково. Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Надеюсь, смогу максимально восстановиться к завтрашнему дню. Хочу показывать максимум в каждом матче.

Сегодня важнее всего было как-то пройти дальше. Надеюсь, завтра смогу показать отличный теннис. Я просто стараюсь выступать как можно лучше, и сегодняшний день – это плюс.

Перед матчем я чувствовал себя отлично. Во втором сете немного не хватало энергии, но такое бывает. Я старался продолжать бороться и в итоге справился. Даже когда не показываешь свой лучший теннис, нужно искать способы выиграть – сегодня как раз был такой случай, и я доволен. Главное сейчас – это восстановление», – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
с Оже будет проще, в двух сетах закроет
Главное что победил. Дальше будет лучше. 👍
