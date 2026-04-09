Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Он обыграл 13-ю ракетку мира Иржи Лехечку – 7:6(5), 6:2.

Казахстанец вышел в четвертьфинал «Мастерса» впервые в сезоне и четвертый раз – в карьере. Ранее он доходил до этой стадии в Майами и Мадриде в 2021-м и в Париже в 2025-м.

Кроме того, Бублик одержал вторую победу над игроком топ-20 в сезоне. Теперь его баланс против двадцатки в этом году – 2:2.

Дальше он встретится с Карлосом Алькарасом или Томасом Мартином Этчеверри.

Кирилл Куценко
Спортс
наконец-тотвстретится с алькарасом,а играл сегодня очень здорово
Ответ Talgat Ergeshov
наконец-тотвстретится с алькарасом,а играл сегодня очень здорово
Да, я давно ждал этой встречи. В прошлом году показал, что иногда может тягаться с Синнером, теперь было б интересно увидеть его с Карлосом
Матом не ругался, поэтому матч Александра прошёл незамеченным для болельщиков
Ответ Александр Колосов
Матом не ругался, поэтому матч Александра прошёл незамеченным для болельщиков
На самом деле один раз сам на себя аккуратно ругнулся, когда около сетки сильно в стенку(аут) лупанул, мелочи. А теннис показал хороший. Нормальные фанаты только на это и обращают внимание, а ругательства мелочи, следствие характера и психотипа
Виннер одноручным БХ в конце первого сета был шикарен! Странно, что спортс не написал об этом отдельную новость.
