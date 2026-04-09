Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
Он обыграл 13-ю ракетку мира Иржи Лехечку – 7:6(5), 6:2.
Казахстанец вышел в четвертьфинал «Мастерса» впервые в сезоне и четвертый раз – в карьере. Ранее он доходил до этой стадии в Майами и Мадриде в 2021-м и в Париже в 2025-м.
Кроме того, Бублик одержал вторую победу над игроком топ-20 в сезоне. Теперь его баланс против двадцатки в этом году – 2:2.
Дальше он встретится с Карлосом Алькарасом или Томасом Мартином Этчеверри.
Алькарас, Бублик и Медведев жалуются, что против них слишком хорошо играют. Это нытье или факт?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
наконец-тотвстретится с алькарасом,а играл сегодня очень здорово
Да, я давно ждал этой встречи. В прошлом году показал, что иногда может тягаться с Синнером, теперь было б интересно увидеть его с Карлосом
Матом не ругался, поэтому матч Александра прошёл незамеченным для болельщиков
На самом деле один раз сам на себя аккуратно ругнулся, когда около сетки сильно в стенку(аут) лупанул, мелочи. А теннис показал хороший. Нормальные фанаты только на это и обращают внимание, а ругательства мелочи, следствие характера и психотипа
Виннер одноручным БХ в конце первого сета был шикарен! Странно, что спортс не написал об этом отдельную новость.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем