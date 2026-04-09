Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Он обыграл 13-ю ракетку мира Иржи Лехечку – 7:6(5), 6:2.

Казахстанец вышел в четвертьфинал «Мастерса» впервые в сезоне и четвертый раз – в карьере. Ранее он доходил до этой стадии в Майами и Мадриде в 2021-м и в Париже в 2025-м.

Кроме того, Бублик одержал вторую победу над игроком топ-20 в сезоне. Теперь его баланс против двадцатки в этом году – 2:2.

Дальше он встретится с Карлосом Алькарасом или Томасом Мартином Этчеверри .

