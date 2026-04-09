Векич впервые в сезоне вышла в четвертьфинал WTA и вернется в топ-100
104-я ракетка мира Донна Векич вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Линце.
Сегодня она должна была сыграть с Ангелиной Калининой, но украинка снялась до матча. Причины ее отказа пока неизвестны.
Векич впервые в сезоне вышла в 1/4 финала WTA и в понедельник вернется в топ-100.
Дальше она сыграет с Екатериной Александровой или Каролиной Плишковой. Для хорватки это будет 36-й четвертьфинал в карьере.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
