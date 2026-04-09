Оже-Альяссим – первый канадец, вышедший в 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах»

Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. 12-я ракетка мира Каспер Рууд снялся, уступая 5:7, 2:2. При счете 1:1 во второй партии он брал медицинский перерыв из-за проблем с правой ногой.

Оже-Альяссим впервые с Олимпиады-2024 в Париже победил на грунте соперника из топ-20.

Канадец впервые сыграет за выход в полуфинал в Монте-Карло. Оже-Альяссим стал 13-м действующим игроком и первым канадцем, который дошел до четвертьфинала на всех девяти «Мастерсах».

Дальше Оже-Альяссим встретится с победителем матча между Янником Синнером и Томашем Махачем.