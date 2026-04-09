  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
12

Томаш Махач выиграл у Янника Синнера второй сет в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло – 1:6, 7:6(3). Во втором сете Синнер уступал 2:5. Сейчас идет решающий сет.

Чех прервал рекордную победную серию второй ракетки мира из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах». Она началась на турнире в Париже в прошлом году.

Ранее теннисисты встречались трижды, и у Махача ни разу не удавалось взять партию у Синнера. 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoТомаш Махач
logoRolex Monte-Carlo Masters
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я, как непосвященный в теннисный мир человек, прочитав заголовок, подумал, что поражение стало результатом драки на корте
Мощный махач был
Янник видимо пьяным играет, 2 подачи слил, потом 2 брейка подряд, на 5-5 снова чудил с подачей, про тай вообще молчу, анекдот
Ответ Tun
Комментарий скрыт
Ответ Tun
Слили инфу о допинг контроле ему пришлось от допинг препаратов на время отказаться
Я думал он подрался с кем-то.
Синнер шёл себе победно, а потом на кортах начался махач
Ставка против проигрыша сета сама себя не выиграет.
прочитал как Махачев, много думал
что за махач? из за чего?
Копил ульту весь первый сет.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
