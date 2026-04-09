Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»

Томаш Махач выиграл у Янника Синнера второй сет в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло – 1:6, 7:6(3). Во втором сете Синнер уступал 2:5. Сейчас идет решающий сет.

Чех прервал рекордную победную серию второй ракетки мира из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах». Она началась на турнире в Париже в прошлом году.

Ранее теннисисты встречались трижды, и у Махача ни разу не удавалось взять партию у Синнера.