Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
Томаш Махач выиграл у Янника Синнера второй сет в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло – 1:6, 7:6(3). Во втором сете Синнер уступал 2:5. Сейчас идет решающий сет.
Чех прервал рекордную победную серию второй ракетки мира из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах». Она началась на турнире в Париже в прошлом году.
Ранее теннисисты встречались трижды, и у Махача ни разу не удавалось взять партию у Синнера.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Я, как непосвященный в теннисный мир человек, прочитав заголовок, подумал, что поражение стало результатом драки на корте
Мощный махач был
Янник видимо пьяным играет, 2 подачи слил, потом 2 брейка подряд, на 5-5 снова чудил с подачей, про тай вообще молчу, анекдот
Слили инфу о допинг контроле ему пришлось от допинг препаратов на время отказаться
Я думал он подрался с кем-то.
Мать волнуется (с)
Синнер шёл себе победно, а потом на кортах начался махач
Ставка против проигрыша сета сама себя не выиграет.
прочитал как Махачев, много думал
что за махач? из за чего?
Копил ульту весь первый сет.
