Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы

Арина Соболенко из-за травмы не сыграет на пятисотнике в Штутгарте, который стартует 13 апреля. Об этом сообщают организаторы турнира. 

Первая ракетка мира четыре раза доходила до финала в Штутгарте, в том числе в прошлом году.

В основной сетке Соболенко заменит №39 мирового рейтинга Магдалена Фрех.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @PorscheTennis
да она чилит с чуваком своим )
Она провела в этом году 4 турнира, 3 выиграла, в одном была в финале. Имеет право отдохнуть.
Порше куплен, зачем пыхтеть)
500 ка на грунте это время травм
Ей этот турнир нужен как собаке пятая нога 😁
"А корован (с) идёт".
Ответ Дмитрий Рабко
"Корован" - это с коровами, что ли?
Ответ Biathlon Fan
Арине видней. Это у нас такой мем в её адрес. В одном из своих постов она так выразилась "корован".
Да ей по-хорошему отдыхать до Roland Garros надо. Только тогда появится шанс победить Игу. Полька к Надалю сгоняла, теперь будет раздавать баранки.
Ответ довольно добрый
Чтобы Иге иметь шанс сыграть с Ариной, надо дойти до полуфинала. В этом году еще ни на одном турнире ей это не удалось.
