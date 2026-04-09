Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы

Арина Соболенко из-за травмы не сыграет на пятисотнике в Штутгарте, который стартует 13 апреля. Об этом сообщают организаторы турнира.

Первая ракетка мира четыре раза доходила до финала в Штутгарте, в том числе в прошлом году.

В основной сетке Соболенко заменит №39 мирового рейтинга Магдалена Фрех.