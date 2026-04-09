Зверев перед матчем с Фонсекой в Монте-Карло: «С радостью жду нашей первой встречи – он очень молодой талант с большим потенциалом»

Зверев перед матчем с Фонсекой: c радостью жду нашей первой встречи.

Зверев поделился ожиданиями от четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло, где он впервые встретится с Жоао Фонсекой.

«Думаю, грунт – его лучшее покрытие. Он уже хорошо играл на нем в Буэнос-Айресе (в 2025-м бразилец выиграл там дебютный титул – Спортс’‘).

Я с радостью жду нашей первой встречи. Он очень молодой талант с большим потенциалом. Думаю, в ближайшие пару лет мы будем играть друг против друга гораздо чаще», – сказал Зверев в интервью на корте после победы над Зизу Бергсом (6:2, 7:5).

Ранее Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом турнира в Монте-Карло с 2005-го.