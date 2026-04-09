  • Рахимова после тренировок с Сафиными: «Мы не прощаемся, а говорим: «До скорой встречи»
Рахимова потренировалась у Динары и Марата Сафиных.

Камилла Рахимова поделилась фотографиями из Барселоны, где она тренировалась у Динары и Марата Сафиных.

«Финальный ужин в Барселоне 🇪🇸 Это были насыщенные и по-настоящему продуктивные 10 дней – и на корте, и за его пределами.

Огромная благодарность Динаре, а так же Марату за вложенные силы, поддержку и ценные советы – теперь время применять все это на практике ⚒️

Мы не прощаемся, а говорим: «До скорой встречи». Время все расставит по своим местам 😊😌🫶🏻

Спасибо Барселоне и всем людям, которые сделали этот период таким ярким и значимым 🔥🫀 Скоро увидимся! Вперед!», – написала узбекистанка.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал Рахимовой
Кто крайняя слева на 1-м фото?
Ответ моржоуи
Кто крайняя слева на 1-м фото?
Слева статья за педофилию
Ответ моржоуи
Кто крайняя слева на 1-м фото?
Узбечка новая походу....
До скорой встречи, сказал мишка на олимпе80 и улетел, но его потом нашли..
Узбекистанка?🤡
