Зверев вышел в 1/4 финала на 7 из 8 последних «Мастерсов»

Александр Зверев обыграл Зизу Бергса в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло со счетом 6:2, 7:5.

Немец дошел минимум до четвертьфинала на 7 из 8 последних «Мастерсов». Он проиграл в третьем круге только в Шанхае в прошлом году.

В 1/4 финала в Монте-Карло Зверев сыграет впервые с 2022-го.

Дальше он поборется с Жоао Фонсекой.