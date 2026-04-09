Зверев вышел в 1/4 финала на 7 из 8 последних «Мастерсов»
Александр Зверев обыграл Зизу Бергса в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло со счетом 6:2, 7:5.
Немец дошел минимум до четвертьфинала на 7 из 8 последних «Мастерсов». Он проиграл в третьем круге только в Шанхае в прошлом году.
В 1/4 финала в Монте-Карло Зверев сыграет впервые с 2022-го.
Дальше он поборется с Жоао Фонсекой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А толку-то, всё равно LostGen
