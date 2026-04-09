Фонсека – самый молодой четвертьфиналист «Мастерса» в Монте-Карло с 2005-го
Жоао Фонсека стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло. В третьем круге бразилец победил Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2.
Фонсека впервые дошел до 1/4 финала «Мастерса». Ранее его лучшим результатом был четвертый круг в Индиан-Уэллс в этом году. Вообще для него это пятый четвертьфинал в карьере (баланс – 2:2)
19-летний бразилец стал самым молодым четвертьфиналистом этого турнира с 2005-го, когда до этой стадии дошли Рафаэль Надаль и Ришар Гаске.
Дальше Фонсека встретится с Александром Зверевым или Зизу Бергсом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
а Медведев этому игроку дал две баранки сделать...
С такой игрой может и полуфиналистом стать Фонсека на "Мастерсе."
Хейтерня Фонсеки по кустам сидит
Ну новым Рафой не станет), а вот Гаске может превзойти)))
Это Берреттини не с Медведевым играть.
