Фонсека – самый молодой четвертьфиналист «Мастерса» в Монте-Карло с 2005-го

Жоао Фонсека стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло. В третьем круге бразилец победил Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2.

Фонсека впервые дошел до 1/4 финала «Мастерса». Ранее его лучшим результатом был четвертый круг в Индиан-Уэллс в этом году. Вообще для него это пятый четвертьфинал в карьере (баланс – 2:2)

19-летний бразилец стал самым молодым четвертьфиналистом этого турнира с 2005-го, когда до этой стадии дошли Рафаэль Надаль и Ришар Гаске.

Дальше Фонсека встретится с Александром Зверевым или Зизу Бергсом.