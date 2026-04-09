  • Зверев о том, кому из тура доверил бы поменять пробитое колесо: «Никому. Теннисисты охренеть какие тупые»
Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему не дал бы никому из теннисистов поменять спущенное колесо.

– Кому бы в туре ты бы доверил поменять пробитое колесо?

– Никому. Это ужасно. Теннисисты охренеть какие тупые. Мы ничего не можем. Мы даже не знаем, как заказать доставку еды в интернете.

Так что [я бы доверил это] себе. В плане машин я доверяю себе больше всего.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @overtimetennis
Сколько теннисистов нужно для замены колеса?
Пять — один для того, чтобы держать колесо, и четыре для того, чтобы крутить машину.
Если теннисисты тупые, то какие тогда футболисты?)
Чтобы поменять колесо, интеллект не нужен. Нужно знать, как это делается.
в том и дело. у них нет времени это узнавать
Больше половины комментариев теннисистов это все шоу
Так теннисистые же тупые. Ты тоже теннисист. Как ты себе можешь это доверить или ты все же умный и сами игроки не идиоты?
Косячить так самому
Зачем Вы ищите логику в его словах, он же тупой)
