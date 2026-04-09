Зверев о том, кому из тура доверил бы поменять пробитое колесо: «Никому. Теннисисты охренеть какие тупые»

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему не дал бы никому из теннисистов поменять спущенное колесо.

– Кому бы в туре ты бы доверил поменять пробитое колесо?

– Никому. Это ужасно. Теннисисты охренеть какие тупые. Мы ничего не можем. Мы даже не знаем, как заказать доставку еды в интернете.

Так что [я бы доверил это] себе. В плане машин я доверяю себе больше всего.