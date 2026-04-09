Зверев о том, кому из тура доверил бы поменять пробитое колесо: «Никому. Теннисисты охренеть какие тупые»
Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему не дал бы никому из теннисистов поменять спущенное колесо.
– Кому бы в туре ты бы доверил поменять пробитое колесо?
– Никому. Это ужасно. Теннисисты охренеть какие тупые. Мы ничего не можем. Мы даже не знаем, как заказать доставку еды в интернете.
Так что [я бы доверил это] себе. В плане машин я доверяю себе больше всего.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @overtimetennis
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пять — один для того, чтобы держать колесо, и четыре для того, чтобы крутить машину.