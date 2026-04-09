  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Карлос Алькарас: «Синнер снова станет первой ракеткой мира, а я буду давить на него, чтобы вернуть себе это звание»
2

Карлос Алькарас прокомментировал борьбу с Янником Синнером за первую строчку рейтинга.

Испанец ответил на вопросы Жюстин Энен.

– Все говорят о борьбе за звание первой ракетки мира. Вы удивили всех, заявив, что знаете, что в скором времени уступите это место. Но я не была удивлена: я знаю, что цель чемпионов – не стать первым в мире, а оставаться им. Вы часто говорите о том, что нужно работать – над чем именно?

– У меня есть идеи. Конечно, над подачей. Я уже вложил столько времени в этот элемент игры, и не только на корте, но и за его пределами. Я очень много работал над тем, как улучшить движение, подброс, технику, ощущение.

Возвращаясь к Яннику и первому месту в мировом рейтинге – я видел, что мое заявление вызвало реакцию. Но я так считаю. У него впереди несколько крупных турниров, где он может набрать много очков. Мне же нужно очки защищать, и я не смогу защитить их все. Это будет сложно, но в этом и заключается красота нашего противостояния. Он снова станет первой ракеткой мира, а я буду давить на него так сильно, как только смогу, чтобы вернуть себе это звание. Это противостояние за первое место пока что очень красиво.

– Скоро начнется «Ролан Гаррос», и мне очень хотелось задать вам этот вопрос. Что вам запомнилось из того невероятного финала?

– Я запомнил так много из того матча… Думаю, больше всего мне запомнилась борьба. То, что я никогда не сдавался. Даже когда он вел с брейком в четвертом сете, даже когда мне пришлось отыгрывать три матчбола. То, как я всегда верил в счастливый конец, в то, что я могу вернуться в игру.

Это то, что я вынес из того матча. Теперь я стараюсь применять это в каждом матче. Когда дела идут не совсем так, как мне хотелось бы, я знаю, что могу найти способ исправить ситуацию, избавиться от негативных мыслей. Думаю, это главное, что я вынес из этого матча.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP
logoRolex Monte-Carlo Masters
logoЖюстин Энен
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все же расклады, про которых Алькарас за весь 2026 год ни разу не уступит звание первой ракетки вполне реальны
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
