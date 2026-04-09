«Это одно из главных достижений в жизни». Циципас – о титуле в Монте-Карло через 40 лет после победы мамы

Циципас рассказал, какое достижение считает одним из самых важных.

Стефанос Циципас рассказал, какое достижение считает одним из самых важных.

«В 1981-м моя мама, Юлия Сальникова, выиграла юниорский турнир в Монте-Карло. Когда я взял трофей тут в 2021-м, я подумал, как здорово быть мамой и сыном и стать чемпионами в одном месте с разницей в 40 лет.

До сих пор это одно из главных достижений в моей жизни ❤️».

У грека три титула «Мастерсов», все он выиграл на этом турнире.

