Андреева о том, как проводит время в Линце: «Пока в основном курсирую между кортами и отелем»

Андреева: в ночь перед матчем спала около 12 часов – для меня это то, что надо.

10-я ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как проводит время на турнире WTA 500 в Линце.

Вчера россиянка обыграла Слоун Стивенс (6:4, 6:2) и вышла в четвертьфинал.

– Ты впервые в Линце. Успела немного посмотреть город? Что делала?

– Если честно, все мои дни проходят одинаково: тренировка – отель – тренировка. Он совсем рядом, буквально в 50 метрах – это очень удобно. Но в Пасхальное воскресенье мы вышли в центр города. Все было закрыто, поэтому просто погуляли, посмотрели на исторические здания. В целом приятно провели время и немного изучили город, но пока в основном курсирую между кортами и отелем.

– Звучит скучновато. Нужно же немного развлечься.

– На самом деле меня это устраивает. Я устаю на тренировках, и для меня идеально, что отель так близко. Вчера перед матчем вернулась в номер около часа дня и больше никуда не выходила – просто отдыхала. В итоге спала до 10 утра, около 12 часов. Для меня это то, что надо, – сказала Андреева в интервью на корте.