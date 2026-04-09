Клейстерс отреагировала на то, что экс-тренер Надаля начал работать со Швентек.

Ким Клейстерс прокомментировала переход Франсиско Ройга из команды Джованни Мпетши Перрикара в команду Иги Швентек.

Ранее француз сказал, что экс-тренер Надаля сообщил ему это через агента: «Он даже не связался со мной напрямую. Я думал, что могу доверять его словам, верил в то, что он может мне что-то дать. Так легко все разрушить – это, по-моему, позор. Раньше я с таким не сталкивался. Это было очень неожиданно, я разочарован».

Экс-первая ракетка мира отреагировала: «Это невероятно. И для Джованни Мпетши Перрикара, и для меня неожиданно слышать, что все случилось именно так. Мне кажется, что все, что связано с Рафой, воспринимается как высокий стандарт, поэтому было удивительно услышать, что, возможно, не было… Разве что он что-то упустил! Не знаю, если разговора не было, то понятно, почему он разочарован.

Нужно проявить немного здравого смысла и уважения, даже если приходится сообщать плохие новости. Просто сесть и поговорить, даже если вы находитесь в разных частях мира, но да... Что есть, то есть, мир продолжает вращаться».

Клейстерс также прокомментировала тренировки Швентек на Мальорке.

«Даже на коротких видео, где Ига тренируется в академии Рафы, явно чувствуется высокая интенсивность тренировок. Какой это, наверное, незабываемый опыт оказаться на корте вместе с Рафой и почерпнуть у него ценные знания на одних из тех кортов, которые сыграли для него такую важную роль в карьере.

Очевидно, что она хочет добиться многого, поэтому почувствовала, что ей нужно внести изменения в состав команды и присоединиться к академии Рафы. Посмотрим, как все сложится, но здорово видеть, что она хорошо играет, сосредоточена и полна энергии, и в то же время все еще получает от этого удовольствие. Потому что мне кажется, что на последних нескольких турнирах этого удовольствия немного не хватало».