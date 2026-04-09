Рууд о том, что приехал на турнир в Монте-Карло с дочерью: «Она мой талисман»

Рууд о дочери: она мой талисман.

12-я ракетка мира Каспер Рууд рассказал, что приехал на «Мастерс» в Монте-Карло с дочерью.

Напомним, норвежец и его жена Марии Галлигани стали родителями 30 января.

«Дочь здесь, она с нами. Это замечательно, мы наслаждаемся временем вместе. Пока она мой талисман – надеюсь, я продолжу в том же духе. Я в предвкушении наступающего этапа».

В третьем круге Рууд встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.