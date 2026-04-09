  Монте-Карло (ATP). Алькарас, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека, Де Минаур, Вашеро вышли в 1/4 финала, Рууд снялся
Монте-Карло (ATP). Алькарас, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека, Де Минаур, Вашеро вышли в 1/4 финала, Рууд снялся

В Монте-Карло идет третий круг «Мастерса».

Действующий чемпион Карлос Алькарас победил Томаса Мартина Этчеверри.

Янник Синнер обыграл Томаша Махача.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

5 – 12 апреля 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Медведев слил 0:12 человеку, который сегодня показывает свой истинный уровень на грунте - то есть между 250 и Челленджерами
Да, слил и получил 45000 евро. Я рад за него
И что ? Это спорт, если знаете, о чем я , а люди - не роботы и не играют каждый день одинаково, вчера Даня обыграл Алькараса и на равных играл с Синнером, демонстрируя теннис высочайшего уровня, а сегодня - ошибался каждым вторым ударом, так бывает.
забавно заходить в профиль к людям, которые пишут про мерзкого Вашеро, и видеть "любит Даниил Медведев, Андрей Рублев, Зенит", это даже как назвать не знаю
Про вышеназванных персонажей вчера было достаточно лерьса написано) все заслужили
Вот представьте как вчера играл или точнее дурковал Медведев, если сегодня Фонсека одной левой невспотев убрал Берреттини. А ведь Берреттини вчера на корте провел 49 минут. Хоть он и говорит, что провел гениальный матч. Но мы то видели , что он просто смотрел цирк открыв рот от этого клоуна.
Медведев отыграл на контору это очевидно
Маэстро Бублик!
Дважды на сет подать не подал, а вот на Тай прям под ноль подал… ))
Карлос в 22 на Мастерсах играет примерно с таким же настроем, как Джокович в 35+ - т.е. вообще забил
Это пугает, так как он до конца карьеры может просто выкладываться на 4 шлемах, а на остальных туриках играть через пень-колоду
Биг-3 же по 12-15 лет упарывались весь календарный год
Надаль с 2005 по 2020
Джокович с 2007 по 2020
Федерер с 2003 по 2018

Понятно, что у них отрезки через травмы выпадали, но на Мастерсах они в основном выкладывались
Бублика с победой в двух сетах. Иржи не в форме, но не сдавался. А Саша наконец-то сыграет с Карлосом. Ждём кайфовое представление, особенно если у Сани игра пойдет
Одноручный бх Бублика, прикольно
Сказка Валька продолжается.
А где тут главный монегаск тура не пойму? Не играл, второй монегаск вылетел с двумя баранками, а вот первый не заявился, приходится Вальке за целое княжество отдуваться
Слоняра! Красавчик, Валя!
