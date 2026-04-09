Турнир в Акапулько может исчезнуть из календаря ATP-тура в 2028 году (AS)

Февральский турнир ATP 500 в Акапулько может исчезнуть из календаря тура в 2028 году, сообщает AS.

По информации источника, турнир оказался под угрозой из-за планов ATP включить в расписание новый «Мастерс» в Саудовской Аравии. Ради этого в туре рассматривают сокращение части соревнований, чтобы освободить место для старта на Ближнем Востоке.

Окончательное решение пока не принято, однако Акапулько называют одним из главных кандидатов на исключение. При этом обсуждения ведутся и с другими турнирами этого отрезка сезона.

Турнир в Акапулько проводится с 1993 года: до 2013-го он проходил на грунте, а с 2014-го перешел на хард.