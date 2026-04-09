Турнир в Акапулько может исчезнуть из календаря ATP-тура в 2028 году (AS)

Февральский турнир ATP 500 в Акапулько может исчезнуть из календаря тура в 2028 году, сообщает AS.

По информации источника, турнир оказался под угрозой из-за планов ATP включить в расписание новый «Мастерс» в Саудовской Аравии. Ради этого в туре рассматривают сокращение части соревнований, чтобы освободить место для старта на Ближнем Востоке.

Окончательное решение пока не принято, однако Акапулько называют одним из главных кандидатов на исключение. При этом обсуждения ведутся и с другими турнирами этого отрезка сезона.

Турнир в Акапулько проводится с 1993 года: до 2013-го он проходил на грунте, а с 2014-го перешел на хард.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: AS
Никто, кроме Акапулько это не заметит. А вот если теннисный календарь действительно почистят, чтобы была хорошая мезсезонка и топы намного реже снимались с мастерсов, было бы круто. Кстати, очень понравилась идея Роддика с его подкаста - заканчивать теннисный сезон в конце октября итоговым, после чего в оставшиеся даты в ноябре-декабре играть только АТП 250 для тех, кому важно набрать очков перед первым ТБШ.
Ответ vvvp13
Да, идея любопытная...
А то топ-8 и так играет больше всех матчей, да еще и заканчивает на неделю позже.
Ну, или, хотя бы сдвинуть Итоговый на время Парижа, а тот тоже сдвинуть на неделю раньше.
Ответ Антон Тимофеев
Атп такая: растянем все мастерсы на 2 недели и придумаем новый 10й мастерс!
Болельщики: надо сократить календарь на месяц! 😂
Акапулько, ай-яй-яй-яаай!
да вроде можно сделать поменьше паузу после АО (и так самое начало сезона), часть индура, как вариант, перенести на осень, раньше Акапулько провести, а потом всю серию на Ближнем Востоке, которую будет венчать аравийский Мастерс. Вроде никто не будет в накладе
Ответ Евгений Фабиянчук
Насчет "венчать" не всё очевидно, подряд три Мастерса не есть хорошо, а Доху с Дубаем надо разводить с женскими турнирами. Да и в этом году отчего-то всего 4 недели между АО и ИУ, а не 5, как всегда было, и первую всегда занимает КД. Если недель дальше будет всё же 5, то можно даже ничего не убирать, всё и так уместится.
Очень жаль, PIF поглощает всё. Ладно хоть КСИР немножко саудитов в чувство привел)
Саудовцы все пожирают, что видят, а Гауденци со своей шайкой спокойно все отдают и никто не даже не пытается хоть какие-то рамки обозначить
