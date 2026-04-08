Андреева после победы над Стивенс: «Она чемпионка ТБШ, у нее есть этот опыт»
Мирра Андреева оценила победу над Слоун Стивенс во втором круге в Линце – 6:4, 6:2.
«Это был непростой матч. Конечно, она чемпионка турнира «Большого шлема», у нее есть этот опыт. Она знает, что делать, когда игра складывается не в ее пользу. Я просто очень рада, что смогла пройти дальше.
После счета 5:1 в первом сете я почувствовала, что немного потеряла ритм. Поэтому очень рада, что смогла сохранить спокойствие, играть в свой теннис и довести матч до победы», – сказала россиянка в интервью на корте.
В четвертьфинале Андреева сыграет с Сораной Кырстей.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
Ну Винус семикратная чемпионка ТБШ и что теперь) Эту Стивенс месяц назад Захарова обыграла 6:0, 6:1, победа над ней вообще ничего не значит.
И годиков ей много!
