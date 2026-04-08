  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Вашеро после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло: «Именно здесь я научился играть в теннис»
3

Вашеро после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло: «Именно здесь я научился играть в теннис»

Вашеро прокомментировал победу над пятой ракеткой мира Музетти в Монте-Карло.

Валентин Вашеро прокомментировал победу над Лоренцо Музетти во втором круге в Монте-Карло – 7:6(6), 7:5.

«Эмоции раскачивались как маятник – то вверх, то вниз. Если бы мне сказали, что моя первая победа над игроком топ-5, вторая в карьере после Шанхая, случится здесь, в вечерней сессии на центральном корте, на котором я тренируюсь с шести лет – это просто нечто, словами не описать.

Именно здесь я научился играть в теннис. В первом круге мне понадобилось полтора сета, чтобы почувствовать корт. Сейчас моя игра на грунте вернулась, и я готов идти дальше», – сказал Вашеро в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoЛоренцо Музетти
logoATP
logoВалентин Вашеро
logoRolex Monte-Carlo Masters
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Неплохо так жил Вашеро, с детства тренировавшийся на кортах мастерса))
Музетти, конечно, тот еще топ-5))
Что-то в стиле Рублева нескольких лет назад, когда Андрей до 5-го места все же добирался...
Моя игра на грунте. Сказал доминатор грунтовый, ага.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
