Вашеро после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло: «Именно здесь я научился играть в теннис»

Вашеро прокомментировал победу над пятой ракеткой мира Музетти в Монте-Карло.

Валентин Вашеро прокомментировал победу над Лоренцо Музетти во втором круге в Монте-Карло – 7:6(6), 7:5.

«Эмоции раскачивались как маятник – то вверх, то вниз. Если бы мне сказали, что моя первая победа над игроком топ-5, вторая в карьере после Шанхая, случится здесь, в вечерней сессии на центральном корте, на котором я тренируюсь с шести лет – это просто нечто, словами не описать.

Именно здесь я научился играть в теннис. В первом круге мне понадобилось полтора сета, чтобы почувствовать корт. Сейчас моя игра на грунте вернулась, и я готов идти дальше», – сказал Вашеро в интервью на корте.