Хуан Карлос Ферреро: «Если Алькарас и Синнер играют на максимуме, они сильнее остальных. Но разница не такая большая»

Ферреро назвал игроков, которые могут прервать доминирование Алькараса и Синнера.

– В прошлый раз вы говорили, что Алькарас может стать лучшим в истории. Пока он движется в этом направлении.

– Да, конечно. Ему нужно сохранить мотивацию. Когда ты достигаешь поставленных целей, важно продолжать оставаться мотивированным. А когда мотивация уже не стопроцентная, в дело должна вступать профессиональная дисциплина.

Я думаю, Карлос сохранит мотивацию, потому что рядом очень сильные соперники, которые уже добились больших успехов. Он не захочет сдавать позиции. Я не вижу причин, почему его мотивация должна снижаться. Надеюсь, он еще долго будет играть на таком уровне – тогда у него будет много возможностей выигрывать большие титулы.

– Тони Надаль считает, что сейчас есть Алькарас и Синнер, а остальные заметно отстают.

– Я бы сказал, что разница есть, но не такая большая. Александр Зверев показывает, что находится рядом. Тот же Фриц , если нащупает форму. И, конечно, всегда нужно учитывать Джоковича .

Это игроки, которые способны создать проблемы Карлосу и Яннику. Да, если оба показывают свой максимум, они сильнее остальных, но есть соперники, которые могут серьезно осложнить им жизнь, – сказал Ферреро в интервью Marca.

