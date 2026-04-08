  • Хуан Карлос Ферреро: «Если Алькарас и Синнер играют на максимуме, они сильнее остальных. Но разница не такая большая»
Хуан Карлос Ферреро: «Если Алькарас и Синнер играют на максимуме, они сильнее остальных. Но разница не такая большая»

Ферреро назвал игроков, которые могут прервать доминирование Алькараса и Синнера.

Хуан Карлос Ферреро рассказал, кто из теннисистов может прервать доминирование Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

– В прошлый раз вы говорили, что Алькарас может стать лучшим в истории. Пока он движется в этом направлении.

– Да, конечно. Ему нужно сохранить мотивацию. Когда ты достигаешь поставленных целей, важно продолжать оставаться мотивированным. А когда мотивация уже не стопроцентная, в дело должна вступать профессиональная дисциплина.

Я думаю, Карлос сохранит мотивацию, потому что рядом очень сильные соперники, которые уже добились больших успехов. Он не захочет сдавать позиции. Я не вижу причин, почему его мотивация должна снижаться. Надеюсь, он еще долго будет играть на таком уровне – тогда у него будет много возможностей выигрывать большие титулы.

Тони Надаль считает, что сейчас есть Алькарас и Синнер, а остальные заметно отстают.

– Я бы сказал, что разница есть, но не такая большая. Александр Зверев показывает, что находится рядом. Тот же Фриц, если нащупает форму. И, конечно, всегда нужно учитывать Джоковича.

Это игроки, которые способны создать проблемы Карлосу и Яннику. Да, если оба показывают свой максимум, они сильнее остальных, но есть соперники, которые могут серьезно осложнить им жизнь, – сказал Ферреро в интервью Marca.

Алькарас или Синнер: кто будет первой ракеткой мира к «Ролан Гаррос»?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Marca
Хорошее чувство юмора у Ферреро, Фриц который клиент Синкарасов и Зверев который клиент Фрица якобы способны навязать борьбу))
еще бы Шелтона назвал который не может за 9 матчей даже сет взять, или Музетти который за 4 года даже водокачку 250 выиграть не может.
Ответ Arthritis
Хорошее чувство юмора у Ферреро, Фриц который клиент Синкарасов и Зверев который клиент Фрица якобы способны навязать борьбу)) еще бы Шелтона назвал который не может за 9 матчей даже сет взять, или Музетти который за 4 года даже водокачку 250 выиграть не может.
Это у тебя с чю походу проблемы.
Разница, действительно, небольшая, измеряется в процентах мастерства. Все из первой сотни рейтинга умеют подавать, играть на задней линии, укорачивать, строить комбинации и выигрывать очки. Все хорошо подготовлены физически. Каждый может обыграть каждого, показав свою лучшую игру. Другой вопрос, как выиграть матч, если ничего не получается, а мяч летит в аут или в сетку, словом, когда выдался неудачный день, можно проиграть как Медди с двумя баранками, а можно все же попытаться решить проблемы и найти пути к победе. В этом и есть разница.
Ответ ЭЮЯ
Это у тебя с чю походу проблемы. Разница, действительно, небольшая, измеряется в процентах мастерства. Все из первой сотни рейтинга умеют подавать, играть на задней линии, укорачивать, строить комбинации и выигрывать очки. Все хорошо подготовлены физически. Каждый может обыграть каждого, показав свою лучшую игру. Другой вопрос, как выиграть матч, если ничего не получается, а мяч летит в аут или в сетку, словом, когда выдался неудачный день, можно проиграть как Медди с двумя баранками, а можно все же попытаться решить проблемы и найти пути к победе. В этом и есть разница.
Интересный набор слов, а сказать то что хотел?
Таблица рейтинга всю разницу показывает наглядно отрыв уже не преличны чуть ли не 3 Зверева друг на друга надо поставить что б обогнать двух лидеров
На дистанции нет, но в отдельно взятом матче или даже турнире бывает такое иногда.
А как же Бублик…
Ну да, небольшая. Не большая, а огромная!
Имхо, Фриц выжал всё из себя уже, и даже на этом пике проблем не доставлял Синкарасу.
