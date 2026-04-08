Мирра Андреева четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал WTA

Мирра Андреева обыграла Слоун Стивенс (WC) во втором круге пятисотника в Линце – 6:4, 6:2.

Россиянка добралась до 1/4 четвертый раз в этом сезоне. Из предыдущих трех четвертьфиналов она выиграла один – и в итоге взяла титул.

Для Андреевой эта победа стала 15-й в сезоне. Ее баланс в 2026-м – 15:6.

Дальше первая сеяная сыграет с Сораной Кырстей или Дальмой Гальфи .