Мирра Андреева четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал WTA

Мирра Андреева обыграла Слоун Стивенс (WC) во втором круге пятисотника в Линце – 6:4, 6:2.

Россиянка добралась до 1/4 четвертый раз в этом сезоне. Из предыдущих трех четвертьфиналов она выиграла один – и в итоге взяла титул.

Для Андреевой эта победа стала 15-й в сезоне. Ее баланс в 2026-м – 15:6.

Дальше первая сеяная сыграет с Сораной Кырстей или Дальмой Гальфи.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
Ну если уж после этого ее не введут в Зал теннисной славы, я тогда не знаю что им еще нужно.
Кто сегодня был в углу мирры Андреевой?
Где Кончита Мартинес, что за мужчины были с ней, как помощники?
Двоих знаю - Андреев и Ватутин.
Кончита, вероятно, отправлена за кормом для собаки.
Хорошо хоть не на корм 🙂🙂🙂
