Мирра Андреева четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал WTA
Мирра Андреева обыграла Слоун Стивенс (WC) во втором круге пятисотника в Линце – 6:4, 6:2.
Россиянка добралась до 1/4 четвертый раз в этом сезоне. Из предыдущих трех четвертьфиналов она выиграла один – и в итоге взяла титул.
Для Андреевой эта победа стала 15-й в сезоне. Ее баланс в 2026-м – 15:6.
Дальше первая сеяная сыграет с Сораной Кырстей или Дальмой Гальфи.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
