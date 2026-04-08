Вашеро в матче с Музетти третий раз обыграл соперника из топ-10
Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти выбыл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Прошлогодний финалист уступил Валентину Вашеро – 6:7(6), 5:7.
Монегаск впервые прошел два круга на домашнем «Мастерсе». До этого он лишь раз в карьере проходил стартовый раунд.
Вашеро третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой – 3:4.
За выход в четвертьфинал Вашеро сыграет с Хубертом Хуркачем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Много фаворитов полегло сегодня в глине Монако
Топ 10 - клоунада какая-то 50% недостойны места.
80% так себе
Ну да, именно восемьдесят. Кроме двоих .
С Лориком что то. С такими перерывами играет после проблемной ноги, и никак не восстановится что ли. На девятом позишан в топ-10 то останется, если Бубель и пройдет в ЧФ и не прыгнет выше головы против Карлиты.)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем