Вашеро в матче с Музетти третий раз обыграл соперника из топ-10

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти выбыл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Прошлогодний финалист уступил Валентину Вашеро – 6:7(6), 5:7.

Монегаск впервые прошел два круга на домашнем «Мастерсе». До этого он лишь раз в карьере проходил стартовый раунд.

Вашеро третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой – 3:4.

За выход в четвертьфинал Вашеро сыграет с Хубертом Хуркачем .