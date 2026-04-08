Синнер может пропустить «Мастерс» в Мадриде (Sky Sport Italia)
Вторая ракетка мира Янник Синнер может не сыграть на «Мастерсе» в Мадриде, сообщает Sky Sport Italia.
По словам его тренера Симоне Ваньоцци, решение об участии будет зависеть в первую очередь не от физического состояния, а от ментальной готовности игрока.
Синнер на этой неделе участвует в «Мастерсе» в Монте-Карло. В марте он выиграл турниры в Индиан-Уэллс и Майами.
Опубликовал: Кирилл Куценко
