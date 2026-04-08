Энен о разгроме Медведева: «Это был настоящий срыв. Он очень быстро стал выглядеть потерянным в этом матче»

Энен о разгроме Медведева: это был настоящий срыв.

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Жюстин Энен прокомментировала поражение Даниила Медведева от Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6.

«Это абсолютно безумно. Видеть, как Даниил полностью разваливается на корте, тем более на грунте, – не то чтобы что-то совсем необычное, но здесь мы увидели практически сюрреалистичную картину, что-то совершенно сумасшедшее. Это снова говорит о его определенной уязвимости в этот период перехода на грунт.

Это был настоящий срыв. Он оказался не в состоянии вести эту борьбу против Маттео Берреттини, который сыграл отлично и любит это покрытие. Медведев очень быстро стал выглядеть потерянным в этом матче.

Но еще нужно понять, не было ли у него каких-то физических проблем или чего-то, о чем мы не знаем. По сути, матча не было», – сказала Энен.

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6