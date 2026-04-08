Энен о разгроме Медведева: «Это был настоящий срыв. Он очень быстро стал выглядеть потерянным в этом матче»

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Жюстин Энен прокомментировала поражение Даниила Медведева от Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6.

«Это абсолютно безумно. Видеть, как Даниил полностью разваливается на корте, тем более на грунте, – не то чтобы что-то совсем необычное, но здесь мы увидели практически сюрреалистичную картину, что-то совершенно сумасшедшее. Это снова говорит о его определенной уязвимости в этот период перехода на грунт.

Это был настоящий срыв. Он оказался не в состоянии вести эту борьбу против Маттео Берреттини, который сыграл отлично и любит это покрытие. Медведев очень быстро стал выглядеть потерянным в этом матче.

Но еще нужно понять, не было ли у него каких-то физических проблем или чего-то, о чем мы не знаем. По сути, матча не было», – сказала Энен. 

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6

Так он и сам не знает, почему так развалилась его игра, его же любят интервью брать, программа больше, вот он там и сказал, что не знает, почему так произошло, вот эта его однобокость, когда он хорошо играет только на харде, и не даёт ему возможности нормально набирать очки)))
Материалы по теме
Тарпищев о разгроме Медведева: «Ничего страшного в этом нет. Просто где-то перегрузился»
8 апреля, 15:12
Медведев о разгроме в Монте-Карло: «Не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться»
8 апреля, 14:00
Кузнецова о разгроме Медведева: «Не нужно закидывать и бранить Даню. Поверьте, ему самому сейчас непросто»
8 апреля, 11:35
Медведев – первый игрок из топ-10 с 2016-го, потерпевший поражение со счетом 0:6, 0:6
8 апреля, 10:31
Медведев впервые в карьере проиграл с двойной баранкой
8 апреля, 10:06
Синнер после титула в Монте-Карло: «Это была очень интересная неделя – я заново пытался понять, как играть на грунте»
21 минуту назад
Алькарас – Синнеру после финала в Монте-Карло: «Знаю, что ты стал вторым, кто выиграл «Солнечный дубль» и этот турнир. Это невероятно»
31 минуту назад
Синнер снова станет первой ракеткой мира
47 минут назад
Алькарас проиграл Синнеру на грунте впервые с 2022-го
56 минут назад
Синнер взял четвертый «Мастерс» подряд – ранее так делали только Джокович и Надаль
сегодня, 15:29
Монте-Карло (ATP). Финал. Алькарас проиграл Синнеру
сегодня, 15:28
Рыбакина снялась с пятисотника в Штутгарте
сегодня, 15:26
Мирра Андреева выиграла второй титул в сезоне
сегодня, 14:04
Линц (WTA). Финал. Мирра Андреева победила Потапову
сегодня, 14:02
Звонарева проиграла в финале квалификации в Штутгарте
сегодня, 13:23
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Рекомендуем