Энен о разгроме Медведева: «Это был настоящий срыв. Он очень быстро стал выглядеть потерянным в этом матче»
Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Жюстин Энен прокомментировала поражение Даниила Медведева от Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6.
«Это абсолютно безумно. Видеть, как Даниил полностью разваливается на корте, тем более на грунте, – не то чтобы что-то совсем необычное, но здесь мы увидели практически сюрреалистичную картину, что-то совершенно сумасшедшее. Это снова говорит о его определенной уязвимости в этот период перехода на грунт.
Это был настоящий срыв. Он оказался не в состоянии вести эту борьбу против Маттео Берреттини, который сыграл отлично и любит это покрытие. Медведев очень быстро стал выглядеть потерянным в этом матче.
Но еще нужно понять, не было ли у него каких-то физических проблем или чего-то, о чем мы не знаем. По сути, матча не было», – сказала Энен.