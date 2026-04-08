Бергс о победе над Рублевым: «Мы с командой много работали, чтобы вернуться на такой уровень»

Бергс о победе над Рублевым: в последний раз играл так хорошо в январе.

Зизу Бергс прокомментировал победу над Андреем Рублевым во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 6:4, 6:1.

– Зизу сегодня был в огне – очень впечатляющий матч против чемпиона-2023 Андрея Рублева. Ты, наверное, здорово чувствовал себя на корте?

– Да, очень хорошо себя чувствовал. Сегодня был отличный матч, и я рад, что смог показать такой уровень. В последний раз я играл так в январе, и вот теперь снова получилось. Между этим был непростой период: проблемы со здоровьем, болезни, небольшие травмы. Мы много работали в последние недели и месяцы, чтобы вернуться на этот уровень. Думаю, не только я, но и вся моя команда может быть довольна.

– В этом году ты хорошо начал на United Cup. Если говорить о сегодняшнем матче: ты отыграл семь из восьми брейк-пойнтов. В ключевые моменты Андрей пытался вернуться в игру, но не смог. Что у тебя получалось лучше всего?

– Всегда хорошо, когда идет первый мяч. А дальше нужно просто стараться вести свою игру. Даже когда по ходу матча появляются сомнения, важно делать правильные вещи в нужные моменты.

Было тяжело, особенно в физическом плане. Мы оба это чувствовали в длинных розыгрышах. И именно в такие моменты я принимал правильные решения. Когда соперник проигрывает и упускает брейк-пойнты, это может надломить. Так было, например, при счете 4:1 во втором сете. В такие моменты тебе нужно держаться и дожимать.

– В одиночке у тебя все отлично, но и в паре ты играл с Янником Синнером. Как вы решили выступить вместе?

– Мы тренировались в Индиан-Уэллс, болтали, обсуждали парные матчи. После тренировки он спросил: «Хочешь сыграть пару в Монте-Карло?» Я ответил, что подумаю.

Многие спрашивают, почему он выбрал именно меня – честно, не знаю (смеется). Но я был открыт к этому опыту. Мы отлично провели время, много общались, хорошо играли. Было очень весело.

К сожалению, сегодня пришлось сняться, но, надеюсь, в будущем мы еще сыграем вместе, – сказал Бергс в интервью Tennis Channel.