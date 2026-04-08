  • Тарпищев о разгроме Медведева: «Ничего страшного в этом нет. Просто где-то перегрузился»
5

Тарпищев объяснил поражение Медведева физической перенагрузкой.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал разгромное поражение Даниила Медведева от Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6.

«Бывает такое. Смена покрытия повлиять могла. Явление, конечно, ненормальное, но бывает от перенагрузки. Если был физически загружен, то такое поражение можно объяснить, особенно от Берреттини, который играет очень цепко. Мог решить дальше и не играть, когда понял, что не получается.

Вообще ничего страшного в этом нет. Просто где-то перегрузился. Я уже говорил – идеальный для Медведева вариант, когда он играет турниры выборочно, как это делает Новак Джокович», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
logoДаниил Медведев
logoМаттео Берреттини
logoШамиль Тарпищев
logoRolex Monte-Carlo Masters
logoATP
Тяжело играть в 5 минутах от кровати
Ничего страшного нет. Просто Даниил так и не может побороть своих демонов
Материалы по теме
Медведев о разгроме в Монте-Карло: «Не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться»
8 апреля, 14:00
Кузнецова о разгроме Медведева: «Не нужно закидывать и бранить Даню. Поверьте, ему самому сейчас непросто»
8 апреля, 11:35
Берреттини после победы над Медведевым: «Это один из лучших матчей в моей жизни»
8 апреля, 11:24
Зверев о матчах с Синнером: «Ты будто бы играешь со стеной»
10 минут назад
Синнер после титула в Монте-Карло: «Это была очень интересная неделя – я заново пытался понять, как играть на грунте»
сегодня, 16:09
Алькарас – Синнеру после финала в Монте-Карло: «Знаю, что ты стал вторым, кто выиграл «Солнечный дубль» и этот турнир. Это невероятно»
сегодня, 15:59
Синнер снова станет первой ракеткой мира
сегодня, 15:43
Алькарас проиграл Синнеру на грунте впервые с 2022-го
сегодня, 15:34
Синнер взял четвертый «Мастерс» подряд – ранее так делали только Джокович и Надаль
сегодня, 15:29
Монте-Карло (ATP). Финал. Алькарас проиграл Синнеру
сегодня, 15:28
Рыбакина снялась с пятисотника в Штутгарте
сегодня, 15:26
Мирра Андреева выиграла второй титул в сезоне
сегодня, 14:04
Линц (WTA). Финал. Мирра Андреева победила Потапову
сегодня, 14:02
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
