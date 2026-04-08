Тарпищев о разгроме Медведева: «Ничего страшного в этом нет. Просто где-то перегрузился»

Тарпищев объяснил поражение Медведева физической перенагрузкой.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал разгромное поражение Даниила Медведева от Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6.

«Бывает такое. Смена покрытия повлиять могла. Явление, конечно, ненормальное, но бывает от перенагрузки. Если был физически загружен, то такое поражение можно объяснить, особенно от Берреттини, который играет очень цепко. Мог решить дальше и не играть, когда понял, что не получается.

Вообще ничего страшного в этом нет. Просто где-то перегрузился. Я уже говорил – идеальный для Медведева вариант, когда он играет турниры выборочно, как это делает Новак Джокович », – цитирует Тарпищева РИА Новости.

