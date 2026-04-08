Зверев о камбэке в матче с Гарином: «Если честно, мой уровень сегодня был далеко не лучшим. Иногда важно просто пройти дальше»
Александр Зверев прокомментировал победу над 109-й ракеткой мира Кристианом Гарином во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 4:6, 6:4, 7:5.
В решающем сете немец отыгрался со счета 0:4.
«Если честно, мой уровень сегодня был далеко не лучшим. Это был мой первый матч на грунте за 11 месяцев. У меня не было много времени на подготовку, потому что я хорошо выступил в Майами.
Рад, что смог победить. Это был тяжелый матч, и Кристиан один из тех соперников, которым комфортно здесь играть. Иногда важно просто пройти дальше», – сказал Зверев в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал он поборется с Зизу Бергсом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
1 комментарий
Сашенька не рви себя, просто слей следующую игру,это не трудно.
