Зверев о камбэке в матче с Гарином: «Если честно, мой уровень сегодня был далеко не лучшим. Иногда важно просто пройти дальше»

Зверев объяснил, почему с трудом прошел Гарина в Монте-Карло.

Александр Зверев прокомментировал победу над 109-й ракеткой мира Кристианом Гарином во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 4:6, 6:4, 7:5.

В решающем сете немец отыгрался со счета 0:4.

«Если честно, мой уровень сегодня был далеко не лучшим. Это был мой первый матч на грунте за 11 месяцев. У меня не было много времени на подготовку, потому что я хорошо выступил в Майами.

Рад, что смог победить. Это был тяжелый матч, и Кристиан один из тех соперников, которым комфортно здесь играть. Иногда важно просто пройти дальше», – сказал Зверев в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал он поборется с Зизу Бергсом .