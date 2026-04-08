  Медведев о разгроме в Монте-Карло: «Не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться»
Медведев о разгроме в Монте-Карло: «Не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться»

Медведев о разгроме от Берреттини: непонятно, что случилось.

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6.

– Даниил, неудачные дни случаются. Наверное, на тренировках ты чувствовал, что на грунте еще не все получается, но ожидал ли, что сегодня будет настолько сложно?

– Нет, если честно. В принципе, как и каждый год: да, тренировки были не самые лучшие на грунте, но, скажем так, 6:0 на тренировках я не проигрывал, поэтому не особо понимаю, что произошло.

Просто не мог ни за что зацепиться: попасть в корт, даже в подачу. На тренировках, в принципе, подавал хорошо, поэтому непонятно, что случилось. Но уже ничего не изменишь.

– Что ты пытался сделать по ходу матча, чтобы изменить динамику?

– Даже не знаю. Было тяжело что-то пробовать, потому что, по сути, больше двух мячей подряд в корт я почти не попадал. Можно играть агрессивно, можно играть от защиты, но если ты вообще не попадаешь в корт, то неважно, как ты играешь – это не поможет.

Опять же, пока причин не вижу. Даже не знаю, стоит ли их искать или лучше просто забыть и готовиться к следующему турниру.

– Это как раз следующий вопрос: нужно ли проводить анализ или это тот случай, когда не стоит глубоко копаться?

– Сам не знаю. Понятное дело, что попробовать что-то проанализировать надо, но стоит ли глубоко вдаваться в детали... А зачем? Одно дело, когда ты проигрываешь, условно, 6:3, 6:3 и пытаешься понять, что мог сделать лучше. А когда счет такой, то лучше можно было сделать вообще все. Поэтому не знаю, есть ли смысл это разбирать или просто нужно постараться в следующий раз сыграть намного лучше, – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Медведев взял уже 2 титула в сезоне - в Брисбене и Дубае. Ничего страшного, серьезных выводов делать не нужно. Нужно забыть и идти дальше, тем более грунт не его покрытие. Удачи и как можно дальше пройти на грунтовых мастерсах Даниле!
Это первая ласточка, Даниил. Возраст будет всё чаще напоминать непонятными сбоями в игре. Анализировать тут нечего, согласен. Ни подачи не было, ни стабильности в ударах. Чем свои геймы хотя бы, соперник же не дуболом, играть умеет. Хотя сейчас и топ-100 может насовать, если ты так играть будешь против него.
Какая боль, какая боль, Берретини-Медведев 6:0 (припев два раза)
Если не анализировать подобные события и постараться забыть, то это поза страуса. Соглашусь с Шамилем Анвяровичем: Медведеву нужно играть меньше турниров.
