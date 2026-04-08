Рублев о поражении от Бергса: «Он сыграл хорошо, я – плохо»

15-я ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал поражение от Зизу Бергса во втором круге в Монте Карло – 4:6, 1:6.

– Андрей, тяжелый матч. Учитывая проблемы со спиной два дня назад, как ты себя чувствуешь физически?

– Физически чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит – это самое главное.

– Что произошло сегодня в матче против Зизу?

– Даже не знаю, что сказать. Он сыграл хорошо, я – плохо. Очень плохо отыграл – не атаковал, не бегал, ничего не делал.

– Как планируешь двигаться дальше? Просто продолжишь тренироваться или сосредоточишься на чем-то конкретном?

– Сначала просто это переварю. Тренировались хорошо, подготовка была качественная и интенсивная. Переварю, а дальше будем действовать.

– После всех этих лет в ATP-туре ты нашел ответ, почему хороший уровень на тренировках не всегда переносится на матчи?

– Это все равно часть процесса. Нормально, что на тренировке может получаться, а в матче – нет. Вопрос в другом – как ты используешь то, что у тебя есть на данный момент. И у Алькараса , и у Синнера что-то может не получаться, но они выжимают максимум из того, что у них есть, поэтому и выигрывают большинство матчей и турниров, – сказал Рублев в интервью «Больше!»